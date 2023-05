Jonah Hauer-King parle d’apporter la « trois dimensions » au remake de La Petite Sirène

Le remake de Disney La petite Sirène a échoué avec sa première dans les salles de cinéma, donnant une tournure à la version animée originale en réimaginant son histoire en live-action. Avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, les stars de cinéma Jonas Hauer-King dans le rôle d’Eric. Ceux qui connaissent l’histoire sauront qu’Eric est un prince humain dont Ariel tombe amoureuse après l’avoir sauvé de la noyade. Alors que Hauer-King a fait sa marque dans le cinéma avec des rôles dans des films comme Vieux garçons et C’est la nuitle prince Eric est peut-être son plus grand rôle à ce jour.

Représenter l’action en direct, Eric, a certainement entraîné une certaine pression, car l’acteur devait découvrir comment faire passer le personnage du monde de l’animation à la réalité. Parlant de son casting avec Le journaliste hollywoodien, Hauer-King a expliqué comment il voulait apporter « la tridimensionnalité » au rôle tout en évoquant la relation qu’Eric et Ariel entretiennent dans l’histoire. Hauer-King dit qu’en raison du développement supplémentaire du personnage donné à Eric, la relation qui s’épanouit avec Ariel est d’autant plus significative. Comme le dit l’acteur :

« Cette expérience, et jouer ce personnage, consistait à apporter autant de tridimensionnalité que possible et à faire de lui une personne aussi complète que possible. Je voulais pouvoir me connecter avec lui à un niveau plus profond, juste moi , peu importe qui que ce soit d’autre, je voulais comprendre qui il était et lui donner plus d’histoire, comprendre ce qu’il veut dans le monde, comprendre ce qui le troublait. Je pense que ce qui était finalement si spécial à ce sujet, c’est d’apprendre à le connaître mieux, nous avons appris à mieux le connaître et la relation d’Ariel, et cela signifiait que je pense que leur romance et leur relation étaient vraiment méritées et justifiées. Nous sommes tombés amoureux d’eux tombant amoureux, et nous avons vraiment compris pourquoi ils étaient prêts à tout risquer l’un pour l’autre. »