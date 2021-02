Les origines de Baby Grogu expliquées dans une vieille bande dessinée Star Wars?

Un vieux Guerres des étoiles la bande dessinée peut offrir des indices sur le passé de Grogu. Mieux connu sous le nom de Baby Yoda, le personnage a fait ses débuts dans The Mandalorian et est depuis devenu un véritable favori des fans au sein de la franchise. Mais beaucoup reste mystérieux à propos du petit extraterrestre bien-aimé. D’où vient-il exactement? Quel est le nom de son espèce? De nombreuses réponses viendront sûrement, mais la bande dessinée en question peut offrir au moins un indice sur ce qui est arrivé à l’enfant avant que lui et Mando ne se croisent.

Le problème en question est Contes de Star Wars # 13, qui a été écrit par Fabian Nicieza, Jim Krueger et W. Haden Blackman. La série a été publiée par Dark Horse Comics au moment de la sortie des préquelles. Ils ne sont plus canon car Disney a choisi de tout jeter et de repartir de zéro après avoir acheté Lucasfilm en 2012. Mais ces contes, désormais surnommés Legends, ont souvent été utilisés pour inspirer le canon officiel. Ils peuvent donc être un guide utile.

Contes de Star Wars # 13 est centré sur Mace Windu. Il présente une collection de courts récits impliquant les Jedi. L’histoire finale du livre est intitulée Enfants de la Force. Ceci est particulièrement intéressant pour ceux qui sont curieux de connaître les mystérieuses origines de Grogu. Il voit Mace emmener son padawan, Depa Billaba, dans une crèche Jedi. Depa est en désaccord sur le fait que ces enfants ont été emmenés de chez eux pour être formés aux voies de la Force. Une chasseuse de primes du nom de Vianna D’Pow entre dans la bergerie, tentant de voler ces bébés à la crèche. Il s’avère qu’elle a été embauchée par les parents des enfants de la crèche. Ces parents ont regretté d’avoir permis à leurs enfants d’être emmenés par les Jedi.

Au milieu du chaos alors que Mace a affaire à Vianna, nous voyons une photo de la pépinière Jedi. Dans le coin inférieur droit du panneau, nous pouvons voir un bébé extraterrestre vert d’apparence familière dans un berceau. C’est en effet un bébé de la même espèce que Yoda. Bien que ce ne soit pas Baby Grogu, étant donné que le personnage n’existait pas lorsque la bande dessinée a été écrite. Mais ça pourrait être une fenêtre sur l’endroit où le Baby Yoda que nous avons connu The Mandalorian est venu de. Peut-être que l’Ordre Jedi l’a accueilli comme un enfant et l’a placé dans l’une de ces crèches. Nous savons que Grogu a 50 ans dans la chronologie de la série, car l’espèce de Yoda vieillit différemment de beaucoup d’autres. Ainsi, la chronologie pourrait facilement fonctionner.

Avec The Mandalorian La saison 3 devrait entrer en production plus tard cette année, sans parler de tous les autres spectacles de Star Wars en préparation pour Disney +, nous sommes sûrs d’en apprendre beaucoup plus sur Grogu à l’avenir. Surtout compte tenu de tout ce qui s’est passé lors de la finale de la saison 2. Il semble inévitable que le passé du personnage soit exploré. Les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni décideront-ils de s’inspirer de cette histoire particulière? Le temps nous le dira. Cela a déjà été rapporté par Inverse.

