Futurama revient avec de nouveaux épisodes alors que Hulu fait revivre le dessin animé

Bienvenue dans le monde de demain (encore) ! Futurama, la série bien-aimée créée par Matt Groening et développée par Groening et David X. Cohen, revient pour une saison de vingt épisodes à Hulu. De plus, selon Variété, la production de la série commencera plus tard en février 2022, et une sortie en 2023 est pleine d’espoir. L’émission sera à nouveau produite par 20th Television Animation (ou est-ce 30e Television Animation), avec Rough Draft Studios, Inc. de retour pour contribuer à l’animation.

La renaissance mettra en vedette le retour des acteurs de la série originale, dont Billy West, qui exprime Philip J. Fry, le professeur Hubert Farnsworth, le Dr John Zoidberg, Zapp Brannigan et d’autres; ainsi que Katey Sagal dans le rôle de Leela; Tress MacNeille en tant que maman, Linda et plus encore; Maurice LaMarche comme Lrrr, Kif, Morbo et autres; Lauren Tom comme Amy Wong, Inez Wong, etc.; Phil LaMarr comme Hermès Conrad; et David Herman dans le rôle de Lord Nibbler. Cependant, notamment, il manque un nom à la liste, et c’est un grand: John DiMaggio, qui exprime le visage métallique de la comédie animée de science-fiction Bender Bending Rodriguez. Les producteurs espèrent que DiMaggio reviendra, mais le personnage serait refondu s’il ne le faisait pas.

L’un des auteurs de la renaissance de la série sera Cody Ziglar, qui sera bientôt largement reconnaissable (si ce n’est déjà fait). Ziglar a déjà écrit pour des émissions comme Rick et Morty et le prochain Elle-Hulk sur Disney+. Son CV comprend également Marvel Comics comme Incroyable Spider-Man et la prochaine Spider-Punk.

Les fans ne doivent pas s’attendre Futurama : la nouvelle génération, pas seulement à cause de la volonté apparente des producteurs de refondre Bender plutôt que de le remplacer par un nouveau robot non Flexo. Les commentaires de Marci Proietto, la tête (mais pas la tête dans un bocal) de 20th Television Animation, ont suggéré que la série pourrait reprendre peu de temps après la fin du récit. « Ce que j’aime dans l’animation, c’est qu’il est possible pour une émission réussie de faire une pause puis de reprendre des années plus tard, même sur une autre plateforme, et de reprendre là où elle s’était arrêtée », a-t-elle déclaré. « Futurella Futurama est l’un de ces spectacles. »





Le désenchantement de Futurama avec Network Television





Télévision du 30ème siècle

Futurama diffusé à l’origine à partir de 1999 sur le réseau Fox. En raison d’un rééchelonnement effréné et imprudent, le spectacle n’est jamais devenu la vache à lait que Fox espérait un suivi de la part du Les Simpson gars incarnerait. Après quatre saisons de production diffusées en cinq saisons télévisées, la série culte a été tragiquement annulée avant l’heure.

Mais grâce à la syndication des épisodes précédemment produits sur Adult Swim, la satire du lieu de travail a continué à attirer de nouveaux fans. Bientôt, le Futurama a reçu quatre films directement sur DVD, qui ont ensuite été découpés en quatre épisodes chacun et diffusés en tant que nouvelle saison sur Comedy Central. Cela a été suivi de deux autres saisons de production, diffusées en quatre saisons distinctes sur la chaîne Comedy Central, se terminant en 2013.

Dans les années qui se sont écoulées depuis Futurama a été interrompu, Cohen et Groening ont collaboré sur Désenchantement, une série animée en streaming sur Netflix. D’ailleurs, cette série Est-ce que présentent le talent d’acteur vocal de DiMaggio (ainsi que de nombreux autres Futurama aluns, pour démarrer). L’équipe a également publié le Futurama jeu de téléphone portable « Futurama: Worlds of Tomorrow » en 2017. The Killer App était accompagné d’un épisode de podcast qui a réuni la plupart des acteurs, dont DiMaggio, qui a repris le rôle de Bender.





On ne sait pas si quelqu’un (ou qui que ce soit) fera revivre la série Futurama chez Bongo Comics, aujourd’hui disparu, mais bon, j’espère.





