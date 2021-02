« Le pensionnat », hier et aujourd’hui: ce qui est arrivé aux acteurs de la version originale

« Embarquement« Ou » El internado: Laguna Negra « est l’une des séries les plus réussies en Espagne, c’est pourquoi Amazon Prime Video a opté pour un redémarrage de la fiction créée par Daniel Écija, Laura Belloso, Juan Carlos Cueto et Rocío Martínez-Llano, » El internat: Las cumbres », disponible sur la plateforme de streaming depuis le 19 février 2021.

Mais qu’est-il arrivé aux principaux acteurs de la version originale? Qu’est-il arrivé à Luis Merlo, Natalia Millán, Marta Torné, Martiño Rivas, Ana de Armas, Yon González, Blanca Suárez, Elena Furiase, Raúl et les autres interprètes de la fiction diffusée de mai 2007 à octobre 2010?

BLANCA SUÁREZ (JULIA MEDINA)

Blanca Suarez a joué Julia dans « El Internado » (Photo: Antena 3)

Après avoir joué Julia dans « Embarquement», Blanca Suarez Elle a joué dans la série «El barco», avec Mario Casas, en 2011 elle a également participé à «La piel que habito», de Pedro Almodóvar, son interprétation de Norma l’a amenée à être nominée pour la meilleure nouvelle actrice aux Goya Awards.

En décembre 2013, il a été annoncé que l’actrice jouerait aux côtés de Yon González dans la comédie romantique « Perdiendo el norte », qui a été créée en 2015. De 2017 à 2019, elle a joué Alba dans « Las chicas del cable », où elle a partagé des rôles avec Maggie Civantos, Ana Fernández García et Nadia de Santiago et Ana Polvorosa, en plus de leurs anciens collègues de “Embarquement», Yon et Martíño Rivas.

Blanca Suárez a joué Lidia dans « Las chicas del cable » (Photo: Netflix)

YON GONZÁLEZ (IVÁN NOIRET LEÓN)

Yon González a joué Iván dans « El Internado » (Photo: Antena 3)

Yon Gonzalez C’était Julio Olmedo dans «Gran Hotel», une série qui a duré trois saisons jusqu’à sa conclusion au premier trimestre de 2013. Deux ans plus tard, il faisait partie de «Under soupicion», une série sur Antena 3 où il a joué le rôle d’un policier infiltré avec Blanca Romero.

Il a également travaillé avec son frère Aitor Luna dans le film « Killing time ». En août 2016, il a été confirmé qu’il serait la star de « Cable Girls ».

Voici à quoi ressemble actuellement Yon González (Photo: Instagram / Yon González)

MARTIÑO RIVAS (MARCOS NOVOA PAZOS)

Martiño Rivas a joué Marcos dans « El internado » (Photo: Antena 3)

En 2013, Martiño Rivas elle a joué dans « Roméo et Juliette » aux côtés de l’actrice italienne Alessandra Mastronard. En outre, il a fait partie de films tels que « Trois autres mariages », « Pour une poignée de bisous », avec Ana de Armas.

Il était également le protagoniste de la série « The Cable Girls » de Netflix où il a travaillé avec Yon González et Blanca Suárez. Il faisait partie de séries telles que « Le cadeau d’Alba » et « Je sais qui tu es ».

Martiño Rivas a joué Carlos Cifuentes Benavides dans « Las chicas del cable » (Photo: Netflix)

ANA DE ARMAS (CAROLINA LEAL SOLÍS)

Ana de Armas a joué Carolina Leal Solís dans « El Internado » (Photo: Antena 3)

Après « Embarquement», Ana de Armas avait une projection plus internationale. Il a joué aux côtés de Keanu Reeves dans le thriller d’horreur érotique d’Eli Roth «Knock Knock» de 2015 et dans «Exposed» de 2016.

En outre, il a réussi à participer à « Blade Runner 2049 », où il a partagé des crédits avec Harrison Ford, Ryan Gosling et Jared Leto; et « Daggers in the Back », pour lequel elle a reçu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans un film comique.

Ana de Armas jouera dans le thriller érotique «Deep Water» d’Adrian Lyne, basé sur le roman homonyme de Patricia Highsmith. Elle jouera également Marilyn Monroe dans le biopic Netflix Blonde, basé sur le roman de Joyce Carol Oates.

L’actrice Ana de Armas à la 18e édition des Latin Grammy Awards à Las Vegas, Nevada (Photo: AFP)

ELENA FURIASE (VICTORIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ)

Elena Furiase a joué Vicky dans « El Internado » (Photo: Antena 3)

En 2011, Elena Furiase Il a joué dans la pièce « Perfect Crime » réalisé par Víctor Conde, qu’il a abandonné sur recommandation médicale. En 2013, elle rejoint la série Antena 3 «Amar es para siempre» en incarnant le personnage d’Olga.

Puis il a participé à « Essentials », un documentaire diffusé par TVE, dans « Un dios interdit », un film réalisé par Pablo Moreno. En septembre 2020, il a commencé à collaborer au programme cuisine de La 1 de TVE «Como sapiens».

Voici à quoi ressemble actuellement Elena Furiase (Photo: Instagram / Elena Furiase)

DANIEL RETUERTA (ROQUE SÁNCHEZ NAVAS)

Outre Roque dans « Embarquement», L’autre rôle important de Daniel Retuerta c’est Lolo dans « Companions ». Il a également participé à des séries telles que « 100 Pumpkins », « Special Collector’s Edition », « Jason’s Diary » et « Serve and Protect ».