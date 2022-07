La vraie raison pour laquelle Matt Damon a refusé Avatar

Disney

L’acteur de Good Will Hunting aurait pu gagner 284 millions de dollars grâce au film de James Cameron. C’est la raison pour laquelle il a choisi de se retirer du projet.

© GettyMatt Damon aurait pu gagner 284 millions de dollars.

Il est d’usage de reconnaître les acteurs de Hollywood pour ses grands succès. Pourtant, il ne serait pas étrange de se souvenir d’eux pour leurs pires échecs au cinéma. C’est le cas de Matt Damonl’interprète américain qui a brillé dans des productions comme Bonne chasse, Ocean’s Eleven Soit Sauver le soldat Ryan. Mais en plus de son excellent travail à l’écran et de ses récompenses en termes de récompenses, la vérité est qu’il a commis une erreur dont tout le monde se souvient à ce jour : déclin Avatar.

Le film réalisé par James Cameron entre dans le monde fantastique de Pandora où un homme se bat pour sauver le seul endroit qu’il a appris à appeler chez lui. Le ruban disponible en Disney+ a eu sa première en 2009 et a joué SUN M Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez et Giovanni Ribisi. Parmi ces noms, Matt Damon pourrait facilement être trouvé.

Depuis que le projet a commencé à se concrétiser, il promettait d’être un succès grâce à son réalisateur, le cinéaste à l’origine de films de l’envergure de titanesque. Et il n’a pas déçu : en plus d’obtenir neuf nominations aux Oscars, il est devenu la production la plus rentable de l’histoire du cinéma. À ce jour, il a recueilli plus de 2 847 millions de dollars. Tous ces facteurs étaient essentiels pour penser à une suite qui sortira enfin en salles en décembre de cette année sous le titre de Avatar : la voie de l’eau.

Le cas de Matt Damon est insolite, puisque l’acteur s’était vu promettre le 10% des recettes au box-office. C’est-à-dire, aurait gagné au moins 284 millions de dollars. En dialogue avec Deadline, il a affirmé : « Je vais entrer dans l’histoire. Vous ne rencontrerez jamais un acteur qui a refusé plus d’argent. ». Mais… Quelle était la vraie raison pour laquelle il n’a pas accepté le rôle dans Avatar? À ce moment-là, l’acteur était engagé dans un projet important.

C’est la saga dans laquelle il joue l’agent Jason Bourne. Depuis 2002, il dirigeait cette franchise qui a démarré avec L’identité Bourne et a continué avec La Bourne Suprématie (2004), La Bourne Ultimatum (2007), La Bourne L’Héritage (2012) Oui Jason Bourne (2016). Basée sur les romans d’espionnage de Robert Ludlum, la saga a remporté de nombreux prix mais n’a jamais réussi à égaler le succès d’un tank comme Avatar.

