Les Misérables sont-ils sur Netflix ? Où regarder la série Lily Collins

Lily Collins a joué dans une adaptation télévisée réussie de Les Misérables et dans Spoiler, nous vous disons sur quelle plateforme de streaming vous pouvez en profiter.

© IMDbLily Collins dans Les Misérables

Les Misérables est l’œuvre épique de Victor Hugo qui a été adaptée au grand écran à plusieurs reprises et également sous forme de mini-série avec le populaire Lily Collins faire les temps de la jeune Fantine. L’émission a été créée au Royaume-Uni le 30 décembre 2018 et comporte une saison de 6 épisodes d’environ une heure chacun.

le synopsis de Les Misérables dit: « France, 1815. Jean Valjean, un vulgaire voleur, sort de prison après avoir vécu l’enfer sur terre pendant 19 ans, mais une petite erreur franchit à nouveau la loi. L’impitoyable inspecteur Javert le poursuit pendant des années, poussé par un sens tordu de la justice, tandis que Valjean se réforme, prospère et consacre sa vie à de bonnes actions. En 1832, alors que la révolution balaie les rues de Paris, Valjean et Javert se rencontrent pour la dernière fois..

Dans ce cas Lily Collins a un rôle de premier plan dans Les Misérables jouant le rôle de Fantine. Il s’agit d’une orpheline qui vit à Paris. Elle appartient à la classe ouvrière et tombe enceinte d’un riche étudiant. Après qu’il l’ait quittée, elle s’occupe seule de sa fille Cosette. Cependant, cette femme ne pourra pas échapper à un destin tragique comme nous l’avons vu dans chacune des versions de cette histoire.

Les Misérables C’est une œuvre fondamentale qui a su s’adapter au théâtre, au cinéma et à la télévision. L’émission de télévision mettant en vedette Lily Collins a été bien reçu par les critiques spécialisés qui, en Tomates pourries lui donne un solide 88% tandis que le grand public privilégie également cette série avec 79% qui apprécient le travail effectué par toutes les personnes impliquées dans le projet.

Où puis-je regarder Les Misérables aujourd’hui ?

Vous demandez-vous si Les Misérables avec Lily Collins c’est dans Netflix? La réponse est non. Ce spectacle peut être vu à travers porte des lions+ et Movistar Jouer. De cette façon, vous avez déjà toutes les informations nécessaires pour profiter du programme télévisé qui a adapté avec succès l’œuvre de Victor Hugo et a été très bien accueilli tant par la critique que par le public, comme nous le démontrons dans cette note. Si vous ne l’avez pas encore vu, c’est une série incontournable.

