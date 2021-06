Où ils ont tourné Fast and Furious 9

Rapide et furieux 9 C’est un voyage dans le passé dans la vie de dominic Toretto (Vin Diesel) qui doit affronter un adversaire qui le connaît parfaitement : son jeune frère, Jacob (Jean Cena). Le nouveau méchant de la série est un assassin entraîné et un pilote de haute performance qui mettra l’équipe de Dom en difficulté. Chiffrer (Charlize Theron) demandera l’aide de ce personnage pour faciliter sa vengeance.

Le synopsis du film dit : « Dom Toretto Elle mène une vie tranquille hors du radar avec son fils Brian et Letty. Ils savent que le danger les guette toujours. Cette fois, la menace forcera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime. Son équipe se réunit pour arrêter une conspiration dévastatrice menée par l’assassin le plus expérimenté et le meilleur pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré : le frère abandonné de Dom, Jacob« .

Les emplacements de Fast and Furious 9







Les précédents volets de la saga rendent compte d’une caractéristique de la franchise : elle est mondiale. L’équipe peut vivre des poursuites au Brésil, au Japon ou à Londres. Ils vont toujours trouver un endroit pour déployer des voitures de luxe à grande vitesse avec des accidents et des explosions spectaculaires qui coupent le souffle du public.

Rapide et furieux 9 ne fait pas exception. La suite tant attendue qui explore l’enfance de Toretto a été tourné dans les mêmes lieux que le spin-off Hobbs & Shaw, faite par Dwayne Johnson et Jason Statham. Les villes? Los Angeles, Édimbourg et Londres.

La neuvième entrée de la franchise n’arrivera pas en avance sur les plateformes de streaming. C’est-à-dire que ce sera une première exclusive dans les salles. Hâte de voir la nouvelle aventure de Toretto et votre équipe ? Calme, le film réalisé par Justin lin Il sortira le 24 juin.