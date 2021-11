Monster High Roll Call Teaser annonce le casting complet du film d’action en direct de Nickelodeon

De nouveaux détails sont apparus sur l’action en direct de Nickelodeon Monster High film. Prévu pour faire ses débuts sur le petit écran en tant que téléfilm, Monster High est directement basé sur la ligne de jouets populaire qui a été introduite pour la première fois en 2010, devenue depuis une marque immensément populaire. Avant les débuts du film d’action en direct l’année prochaine, Nickelodeon a révélé la distribution complète ainsi que le réalisateur, entre autres détails.

Monster High : le film, qui n’est pas encore officiellement intitulé, Miia Harris (Juste au-delà) en tant que Clawdeen Wolf ; Céci Balagot (Dépêches d’ailleurs) en tant que Frankie Stein ; Nayah Damasen (L’anatomie de Grey) en tant que Draculaura ; Cas Walker (Les deux autres) comme Deuce Gorgon; Kyle Selig (Mean Girls à Broadway) en tant que M. Komos ; Maison Marci T. (Le jour des morts) en tant que directrice Bloodgood ; Scotch Ellis Loring (Chien de caserne de pompiers) en tant que père de Clawdeen, Apollo; Steve Valentin (Maman) en tant que père de Draculaura, Dracula; Jy Prishkulnik (Juste au-delà) en tant que Cléo de Nile ; Lina Lecompte (Poursuite de la mort) comme Lagoona Blue ; Justin Derickson (Quand les lampadaires s’allument) en tant que Heath Burns ; Lilah Fitzgerald (filles de miel) comme Ghoulia; et Nasiv Sall (Descendants 2) comme l’abbaye de Bominable.

Le communiqué de presse note que d’autres personnages préférés des fans de l’univers Monster High seront également vus tout au long du téléfilm. Un synopsis officiel dit : « Monster High suit Clawdeen Wolf, qui est née à moitié humaine et à moitié loup-garou, après son arrivée dans sa nouvelle école, Monster High. Elle se lie rapidement d’amitié avec ses camarades de classe Frankie Stein et Draculaura, et pour la première fois de sa vie, Clawdeen a l’impression d’avoir enfin trouvé un endroit où elle s’intègre et peut vraiment être elle-même, même si elle garde son humain à moitié secret. Lorsqu’un plan sournois pour détruire Monster High menace de révéler sa véritable identité, Clawdeen doit apprendre à embrasser son véritable cœur de monstre et trouver un moyen de sauver la situation. »

Monster High est réalisé et produit par Todd Holland (Le vrai O’Neals, Malcolm au milieu, Chien de caserne de pompiers). L’histoire est de Jenny Jaffe (Big Hero 6 : La série, Razmoket) & Greg Erb & Jason Oremland (La princesse et la grenouille, Playmobil : le film) et le teleplay est de Jaffe et Billy Eddy & Matt Eddy (Zappé, Film de plage pour adolescents).

Adam Bonnett (Descendance la franchise, Maîtres de l’Univers : Révélation) sert de producteur exécutif. Frederic Soulie, vice-président principal et directeur général de Mattel Television, et Phil Breman, vice-président du développement de l’action en direct, supervisent le film pour Mattel et sont les producteurs exécutifs. La production de Monster High pour Nickelodeon est supervisée par Zack Olin et Shauna Phelan supervise Nickelodeon & Awesomeness Live-Action avec les dirigeants Linda Halder, Jessica Brown, Yolanda T. Cochran et Jules Kovisars.

L’action en direct Monster High Le film sera diffusé sur Nickelodeon dans le courant de 2022. Il existe également un redémarrage séparé de la série animée qui est également en cours de développement pour le réseau, également prévu pour l’année prochaine. Ces projets rejoignent d’autres contenus de Mattel Television actuellement en production avec de nouvelles émissions spéciales, séries et films basés sur des Barbie, Maîtres de l’Univers, Thomas et ses amis, Polly pocket, et Sam le pompier. Le plan pour Monster High, par Nickelodeon, est de ravitailler la franchise et d’introduire Monster High « à une toute nouvelle génération d’enfants. »

Sujets : Monster High