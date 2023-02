Où vous la saison 4 a été filmée

Netflix

Penn Badgley est revenu en tant que sociopathe Joe Goldberg cette fois avec une nouvelle identité et sur un autre continent. Alors, où a été tournée la nouvelle saison de You ?

© IMDbtoi

Penn Badgley retourné à l’écran Netflix jouant à nouveau Joe Goldberg. La première partie de la quatrième saison de toi est plein de surprises et est sûrement le plus différent de tous ceux présentés par le spectacle du Géant du streaming jusqu’au moment. A cette occasion, le tueur en série s’installe en Europe avec l’intention de retrouver Marienne, mais… est-ce que cela aura un sens d’approcher à nouveau la femme qui sait qui il est ?

Joe Goldberg parvient à obtenir une nouvelle identité dans le quatrième lot d’épisodes de toi. Il est maintenant Jonathan Moore, un professeur d’université qui est loin de la trace de sang qu’il a laissée aux États-Unis avant de s’enfuir sur le vieux continent. La vérité est que le passé de ce personnage reviendra et qu’il perdra bientôt le contrôle de ce qu’il aime appeler son « vacances en europe ».

Jonathan Moore est lié à une partie du caste riche de Londres jusqu’à ce que ces personnages, qui montrent leur misère à chaque occasion, commencent à être mystérieusement assassinés par quelqu’un qui découvre bientôt l’identité secrète du nouveau professeur, compliquant sa vie avec des messages inquiétants et la proposition d’un jeu du chat et de la souris avec l’odeur de l’extorsion.

Où a été tournée la saison 4 de You ?

Comme nous vous le disions précédemment, Joe Goldberg a voyagé en Europe pour s’évader de son passé, plus précisément Londres, mais : où en était cette saison de toi? Il a été tourné en Angleterre, en Espagne et en Californie, notamment à Londres, Surrey, Hertfordshire, Paris et Los Angeles. La production a commencé en mars 2022 et s’est terminée en août de la même année. Il est clair que la plupart des séries de Netflix Il a été enregistré à Londres.

Quelques emplacements ? Barber Spitalfields et ses environs, sous le pont de Londres et Turnham Green à Chiswick. Aussi Notting Hill sur Portobello Road, Oxo Tower sur Barge House Street et l’un des ponts de la ville. Une grande partie de cette saison a été filmée sur le campus Egham Hill de Royal Holloway à Surrey. Knebworth House à Stevenage, Hertfordshire, est un autre lieu clé pour vous 4. Los Angeles a servi de lieu pour ses études et à Paris des sites tels que le Jardin du Luxembourg et Edmond Rostand. Ça va?

