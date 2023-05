Les membres de la famille Fast & Furious ont filmé des scènes pour des retours antérieurs, révèle Vin Diesel

Alerte spoiler : cette histoire contient des SPOILERS pour Fast X





Rapide et furieux conduire Vin Diesel continue de célébrer le retour de plusieurs membres de la famille dans la dernière suite, X rapide, et révèle que l’un d’eux prévoit un retour pour l’un d’eux depuis un certain temps. Même filmer des scènes pour un retour potentiel dans les tranches précédentes. ALERTE SPOIL encore une fois, car le membre de la famille en question n’est autre que Gisele Yashar de Gal Gadot, qui a maintenant été ressuscité après avoir apparemment Fast & Furious 6. Comme Vin Diesel le révèle à Variety…

« Nous avons tourné d’autres choses avec Gal, il y a longtemps, qui n’auraient peut-être pas été adaptées à ce film spécifique en tant que finale. Faire des tags est une chose très délicate, vous voulez ce grand talent mais vous devez être très prudent pour maintenir le l’état émotionnel de votre public à la fin du film. C’est ce avec quoi vous jonglez. Le retour de Gal et Dwayne est si excitant, nous sommes si heureux de les avoir de retour à la maison. »

Ainsi, non seulement Diesel a joué pour élever le personnage de Gal Gadot d’entre les morts bien avant X rapide, ils ont même filmé des scènes et d’autres tags avant qu’elle n’apparaisse dans les derniers instants de la dernière sortie. Bien sûr, le timing est primordial, et maintenant que le Rapide et furieux La franchise touche à sa fin, Diesel est ravi de ramener enfin Luke Hobbs de Gadot et Dwayne Johnson.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous sommes vraiment chanceux que cela fonctionne ici, c’est la première fois que nous sortons un film où le public a dit » nous voyons votre pari et nous vous relevons « . Ils quittent le film parce que c’est un cliffhanger, avec un autre type d’accord. Quand vous voyez ce film, vous savez que nous devons livrer cette conclusion, car nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant.

CONNEXES: Vin Diesel confirme que plusieurs retombées rapides et furieuses sont en développement





Fast X a déjà connu un énorme succès au box-office

Images universelles

La fin du chemin commence par X rapide, qui lance les derniers chapitres de l’une des franchises mondiales les plus célèbres et les plus populaires du cinéma. Au cours de nombreuses missions et contre toute attente, Dom Toretto (Vin Diesel) et sa famille ont déjoué, énervé et dépassé tous les ennemis sur leur chemin. Maintenant, ils affrontent l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté : Dante, le fils de Fast Five le chef de file de la drogue, Hernan Reyes.

Passant les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom, le complot de Dante dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique. De nouveaux alliés seront forgés et d’anciens ennemis resurgiront. Mais tout change lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans est la cible ultime de la vengeance de Dante.

X rapide a déjà connu un succès majeur au box-office, récoltant un total mondial de 318,9 millions de dollars… malgré des critiques largement mitigées.

Avec une grande distribution d’ensemble qui comprend Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Scott Eastwood, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Jason Statham, Jason Momoa et Charlize Theron, X rapide est dans les salles maintenant.