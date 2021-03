J’ai une voiture garée dans la rue, dois-je avoir une assurance?

Il a hérité d’une voiture d’un membre de sa famille et l’a arrêtée dans la rue, dans un garage ou même dans une arrière-cour tout en gagnant patience – ou courage! – pour le restaurer? Sachez donc que vous devez maintenir votre assurance automobile à jour, car, selon la Cour de justice de l’Union européenne, toute voiture garée sur un terrain privé ou sur une voie publique capable de conduire et d’être immatriculée doit avoir une assurance.

S’il s’agit d’une sorte de «zone grise» depuis plusieurs années, l’avis le plus récent de la Cour de justice de l’Union européenne est clair, puisqu’une voiture garée au sol ou à la porte de la maison continue de présenter un risque.

« Un véhicule qui n’a pas été régulièrement retiré de la circulation et qui est capable de conduire doit être couvert par une assurance responsabilité civile automobile même si son propriétaire, qui n’a plus l’intention de le conduire, a choisi de le garer sur un terrain privé », peut être lu dans le communiqué de la Cour de justice de l’Union européenne.

La raison qui a conduit à une décision finale des tribunaux est une affaire qui remonte à 2006 et qui fait référence à un accident avec une voiture dont le propriétaire ne conduisait plus et, par conséquent, n’était pas assuré. Cette voiture a été utilisée par un membre non autorisé de la famille et a été impliquée dans un accident qui a fait trois morts.

La voiture en question n’étant pas assurée, le Fonds de garantie automobile (qui est l’entité chargée de réparer les dommages causés par les véhicules non assurés), qui a indemnisé les familles des deux passagers décédés pour un total d’environ 450 mille euros, a été activé., Mais demandé le remboursement aux membres de la famille du conducteur.

Êtes-vous inscrit et êtes-vous capable de marcher? Vous devez avoir une assurance

Douze ans plus tard, et avec plusieurs recours entre les deux, la Cour suprême de justice a fini par étayer cette décision avec l’aide de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmant l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile même si la voiture en question est trouvé arrêté sur un terrain particulier, à condition que le véhicule soit immatriculé et capable de se déplacer.

«Le fait que le propriétaire du véhicule à moteur intervenu dans un accident de la route (immatriculé au France) l’ait laissé stationné dans l’arrière-cour de la résidence ne la dispensait pas de se conformer à l’obligation légale de conclure un contrat d’assurance responsabilité civile automobile, qui a pu circuler », peut-on lire dans l’arrêt.

L’annulation temporaire de l’inscription est une option

Si vous avez l’intention de maintenir une voiture à l’arrêt, même si elle se trouve sur un terrain privé ou à votre domicile, il est préférable de demander l’annulation temporaire de l’immatriculation. Il a une durée maximale de cinq ans et vous permet non seulement de ne pas avoir besoin d’assurance, mais vous exempte également de payer la taxe de circulation unique.