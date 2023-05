Le lien entre Pirates des Caraïbes et La Petite Sirène

Le réalisateur Rob Marshall a pu utiliser ce qu’il a appris avec les sirènes qui se trouvaient dans Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence avec Disney La petite Sirène refaire. En 2011, lorsque le quatrième volet du pirates franchise est sortie, Marshall et le producteur John DeLuca n’ont jamais pensé qu’ils feraient un film entier qui se déroulerait sous l’eau. Selon une conversation entre DeLuca et Entertainment Weekly, ils ont beaucoup appris de ce film.





« Ce n’était qu’une section, et ceci, évidemment, est un film entier sur ce monde. C’était en fait très utile d’avoir travaillé avec des acteurs jouant ces rôles. Qu’est-ce qui était réel dans l’eau ? Qu’est-ce qui n’était pas dans l’eau ? Quand avons-nous CG complet ? Quand n’étions-nous que des pièces détachées ? C’était le plan technique pour nous amener à ce niveau supérieur », a déclaré Marshall.

Marées des étrangers composé de Jack Sparrow (Johnny Depp), Blackbeard (Ian McShane) et d’autres personnages à la recherche de la fontaine de jouvence. Mais pour recevoir les effets induisant l’immortalité appropriés, ils doivent d’abord obtenir les larmes d’une sirène. Le problème est que ce ne sont pas le type de sirènes qui sont toutes amicales et chantent sur la façon dont elles veulent juste faire partie de votre monde, bien que l’une d’entre elles, Tamara (Gemma Ward), éclate brièvement dans une chanson.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ce sont le genre de sirènes qui vous noieront si vous ne faites pas attention. Et être sous l’eau révèle un visage beaucoup plus effrayant et poissonneux que leurs formes humaines initialement attrayantes. Le type de look que les cinéastes voulaient retrouver dans La petite Sirène en termes de queues et de peau irisée a été brièvement montré pendant cette partie du film.

« Nous expliquions également comment nous y parvenions – lorsque nous utilisions des effets visuels, lorsque nous utilisions une sorte de costumes, etc.





Concevoir le look de Mer-People dans La Petite Sirène

Disney

Dans cette nouvelle version de l’histoire, issue d’un conte de fées de Hans Christian Anderson, Ariel (Halle Berry) et ses frères et sœurs sont connus sous le nom de Sisters of the Seven Seas. Chacun de leurs looks est influencé par un océan différent, comme l’indique leur nom. Pour aider à obtenir ce look, la costumière Colleen Atwood, une lauréate d’un Oscar qui avait travaillé avec Marshall et DeLuca dans le passé, a aidé à créer le look des gens dans La petite Sirène.

Dans la même interview avec EW, Marshall a expliqué comment Atwood a utilisé des poissons réels comme point de référence pour concevoir les sirènes individuelles. Dans la scène vers le début du film où les filles du roi nagent vers son château, elles seront suivies par les types de poissons qui ont influencé leurs conceptions respectives.

« Les vrais poissons ont déjà ces belles marques, couleurs et formes. »

La petite Sirène sortira en salles le 26 mai.