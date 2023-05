Melissa McCarthy de La Petite Sirène se souvient d’avoir travaillé sur un plateau si hostile qu’elle était « physiquement malade »

Jupiter Trancheuse manuelle lame 17 cm et plateau bois massif noir Jupiter

Voilà un ustensile intemporel qui va se montrer des plus utiles en cuisine, la trancheuse manuelle avec lame inox 17cm et plateau bois massif noir. Elle permet de trancher à volonté et selon vos besoins toutes sortes d’aliments difficiles à découper comme le pain, le fromage, la charcuterie, les légumes, les fruits. Petite et peu encombrante, elle présente l’avantage d’être entièrement manuelle, facile d’utilisation et très pratique avec elle vous avez la garantie de toujours déguster du pain moelleux fraichement découpé. Depuis 1921, l’entreprise traditionnelle allemande Jupiter fabrique des produits durables axés essentiellement sur la coupe et le broyage des aliments. Forte de nombreuses années d’expertise et avec une exigence suprême, elle développe ses produits et s’engage aussi bien sur leur fonctionnalité perfectionnée que sur leur haute qualité. Adaptés à un usage quotidien, les appareils Jupiter sont synonymes de longévité et proposent d’accompagner leurs utilisateurs dans un mode de vie sain avec une alimentation variée. Performante et précise, la trancheuse est dotée d’une lame dentelée extra-tranchante en acier inoxydable de 17 cm idéale pour découper des tranches fraiches pour toute la famille. De plus à l’aide de la mollette, chacun peut opter à souhait pour des tranches plus fines ou plus épaisses grâce au réglage en continu de l’épaisseur de coupe. Son fonctionnement économique et écologique, sans électricité, est entièrement manuel et actionné par une manivelle à poignée bois aussi agréable au toucher que douce à manœuvrer. Afin de travailler confortablement et en toute sécurité, le corps en aluminium laqué repose sur un support en bois massif solide de grande qualité pourvu de quatre pieds ventouses à vis. Ces ventouses lui confèrent un maintien sur toutes les surfaces lisses et pour parfaire le dispositif, elle est livrée avec un grand serre-joint stable. Son design simple mais élégant mixant harmonieusement la finition noir laqué sobre avec le blond naturel du bois massif apportera une nuance rétro chic au plan de travail et séduira à coup sûr les amateurs de vintage. Modèle discret, la trancheuse manuelle avec lame inox 17cm et plateau bois massif noir trouvera facilement une place dans toutes les cuisines. Robuste malgré un poids de seulement deux kilos, elle se distingue par sa légèreté pour être déplacée sans trop d’effort et se montre facile d’entretien avec son corps en aluminium. Au brunch, pour un buffet, à l’apéro ou pour un repas du dimanche soir, les tartinades deviennent rapides et faciles à réaliser avec la trancheuse manuelle. Un binôme efficace elle au tranchant et vous à la manivelle. Retrouvez toutes nos trancheuses.