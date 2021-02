Les meilleurs téléphones Samsung avec un capteur d’empreintes digitales

Oubliez le code PIN ou le modèle! Ce sont les meilleurs téléphones Samsung avec un lecteur d’empreintes digitales, ceux que vous pouvez déverrouiller confortablement avec votre doigt.

Sur le côté, à l’écran, à l’arrière; optique, ultrasonique, capacitif … Peu importe à quoi ressemble le lecteur d’empreintes digitales de votre téléphone, l’important est qu’il possède cet élément qui vous permet déverrouillez-le rapidement, sans avoir à saisir manuellement le mot de passe, le code PIN ou le schéma.

Dans le vaste catalogue de mobiles Samsung, nous trouvons un grand nombre de terminaux avec un capteur d’empreintes digitales. Si vous aimez particulièrement les mobiles de la société sud-coréenne et que vous souhaitez que votre prochain téléphone soit équipé d’un lecteur d’empreintes digitales, faites attention à les modèles que nous recommandons dans ce guide.

Meilleur Samsung avec lecteur d’empreintes digitales

Le lecteur d’empreintes digitales est devenu un composant incontournable des smartphones, car il ajoute un point de confort lors du déverrouillage du terminal. Si vous recherchez un mobile Samsung avec bonnes spécifications et capteur d’empreintes digitales, ce sont les meilleurs modèles que vous pouvez acheter en ce moment.

Samsung Galaxy M51

Déverrouillez le Samsung Galaxy M51 est beaucoup plus facile grâce à lecteur d’empreintes digitales que le terminal intègre sur son côté droit. Plus précisément, ce capteur est situé sur le bouton d’alimentation, il vous suffit donc de placer votre doigt sur ce bouton pour le déverrouiller.

Dans ce Galaxy M51, son autonomie se démarque également, car il a un énorme Batterie de 7000 mAh avec charge rapide de 25 W, le plus grand vu à ce jour dans un terminal de la marque. En outre, parmi ses spécifications, nous voyons également un écran Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 730 et une caméra arrière quad avec capteur principal de 64 MP.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le moins que l’on puisse attendre d’un Samsung Galaxy S21 Ultra c’est, bien sûr, qu’il a un lecteur d’empreintes digitales. Et il en est ainsi, le Galaxy S21 Ultra intègre ce capteur sous votre écran AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces. Comme nous vous l’avons dit dans son analyse, le terminal dispose d’un capteur plus précis que les modèles précédents et d’une plus grande surface, ce qui facilite la lecture de l’empreinte digitale.

Ce haut de gamme équipe également un Processeur Exynos 2100 offrant d’excellentes performances, caméra arrière quadruple avec capteur principal de 108 MP et batterie de 5000 mAh avec charge rapide, charge sans fil rapide et charge sans fil inversée.

Samsung Galaxy S20 FE

L’un des téléphones Samsung que nous avons le plus aimé de 2020 est le Galaxy S20 FE, car il a un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Comme on le voit dans l’image ci-dessus, ce smartphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous votre écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces. Comme nous l’avons mentionné dans son analyse, il s’agit d’un capteur optique qui fonctionne avec une bonne précision.

Dans la liste des spécifications du Galaxy S20 FE, nous voyons également un processeur Samsung Exynos 990 / Qualcomm Snapdragon 865 (5G) -dépend de la version-, 6 ou 8 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, triple caméra arrière et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 25 W et charge sans fil de 15 W.

Samsung Galaxy A42 5G

Le Galaxy A42 5G a le déverrouillage des empreintes digitales grâce à capteur qui s’intègre sous votre écran Super AMOLED de 6,6 pouces. De manière pratique, vous pouvez placer votre doigt sur le panneau pour accéder rapidement à l’écran d’accueil.

En plus de son design saisissant, ce Galaxy A42 5G est un bon choix pour son processeur Snapdragon 690, ses 128 Go de stockage interne, sa quadruple caméra arrière avec capteur principal de 48 MP et sa batterie de 5000 mAh.

Samsung Galaxy M31

Oui, la caractéristique la plus importante du Galaxy M31 est sa batterie de 6000 mAh, mais nous ne pouvons pas ignorer qu’elle a également un lecteur d’empreintes digitales arrière Cela vous permet de déverrouiller rapidement votre mobile simplement en plaçant votre doigt dessus. Il faut mentionner comme nous l’avons déjà fait dans son analyse que le lecteur serait mieux placé dans une position légèrement plus basse.

Malgré ce petit détail, le Galaxy M31 est un terminal très complet dans lequel l’autonomie brille de sa propre lumière. En outre, il dispose d’un écran AMOLED Infinity de 6,4 pouces, d’un processeur Exynos 9611, de 6 Go de RAM et d’une caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP.

Samsung Galaxy A51 5G

En plus d’avoir la 5G, une fonctionnalité plus que spéciale, le Le Galaxy A51 5G équipe un lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Placez votre doigt sur la zone du capteur et le capteur se déverrouillera rapidement et avec précision.

Si vous envisagez l’achat de ce terminal milieu de gamme, sachez également qu’il équipe un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Exynos 980, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, caméra arrière quadruple avec capteur principal de 48 MP et batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 15 W.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 2, la deuxième version du mobile pliable de Samsung, ne pouvait pas être moins et dispose également d’un capteur d’empreintes digitales. Dans ce cas, le terminal l’intègre dans l’un de ses cadres latéraux. Lorsque nous avons eu l’occasion de tester le Galaxy Z Fold 2, nous avons confirmé que le fonctionnement de ce capteur est l’un des points forts du terminal, car il répond parfaitement.

Si vous aimez les mobiles audacieux et originaux, ce Galaxy Z Fold 2 peut être le vôtre avec son double écran de 7,6 pouces et 6,23 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865+, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, triple caméra arrière dirigée par un capteur 64 MP et Batterie de 4500 mAh, Charge rapide 25 W et charge rapide sans fil 15 W.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Un autre terminal Samsung qui comprend votre lecteur d’empreintes digitales sous l’écran c’est lui Galaxy Note 20 Ultra, de technologie ultrasonique et avec un fonctionnement correct comme nous l’avons expliqué dans son analyse.

Ce Galaxy Note 20 Ultra est vraiment un super terminal, avec des atouts comme son écran AMOLED dynamique de 6,9 ​​pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, Puce Exynos 990 5G, triple caméra arrière avec capteur principal de 108 MP et batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil rapide.

Quels types de capteurs d’empreintes digitales existe-t-il?

Il existe trois types de capteurs d’empreintes digitales couramment utilisés dans les mobiles d’aujourd’hui: capacitif, optique et ultrasonique. Le premier d’entre eux, les capacitifs, créer une carte de l’empreinte lue en utilisant la charge électrique du doigt que l’on place sur le lecteur.

Vous pouvez également acheter un mobile avec un capteur d’empreintes digitales optique, qui photographie l’empreinte, la numérise et la compare avec ceux stockés dans l’appareil.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales peut être ultrasonique, dont le fonctionnement consiste en émettre des ultrasons sous forme d’impulsions et les recevoir en retour avec les informations sur les modèles uniques de l’empreinte digitale de l’utilisateur. Le terminal compare ces informations avec les empreintes digitales enregistrées pour savoir s’il doit autoriser ou non le déverrouillage.

