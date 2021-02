Chirurgie plastique Khloé Kardashian: photos «  avant et après  »

Alors que la maman d’origine Kris Jenner est la seule des membres de la famille Kardashian à avoir publiquement admis être passée sous le couteau (elle a eu une augmentation mammaire et un lifting du cou), les sœurs Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie ne sont certainement pas étrangères à la utilisation de procédures cosmétiques pour améliorer leur apparence.

Khloé Kardashian a-t-il subi une chirurgie plastique?

Alors que Khloé Kardashian a admis avoir essayé le Botox ou le remplissage (oui, elle dit ne pas savoir lequel). elle a nié avec véhémence avoir effectué tout autre travail.

Malgré son insistance sur le contraire, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont continué à exprimer leurs doutes. Il est particulièrement difficile de les blâmer pour leur scepticisme étant donné que même les sœurs Kim et Kourtney l’ont grillée après avoir vu ce qui ressemblait étrangement à «après des photos».

Lors d’un épisode de « L’incroyable famille Kardashian » en février 2016, Kim a appelé sa petite sœur Khloé, âgée de 36 ans, alors qu’elle était assise pour un repas aux côtés de Kourtney et Scott Disick.

«Tout votre visage a changé», a déclaré Kim. « Avez-vous fait du remplissage? »

« Non, je ne l’ai pas fait! » Khloé a répondu.

« Vous n’avez pas fait de Botox? » Kim a poussé plus loin, « Khloé, tout votre visage change quand vous riez. »

Peu de temps après, Khloé s’est finalement confié à Heather et au Dr Terry Dubrow de «Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange» lorsqu’ils sont apparus en tant qu’invités dans un épisode de mars 2016 de «Kocktails With Kourtney».

«Tout le monde dit que j’ai eu le nez fait et je jure que non», a déclaré Khloé. «Je ne sais pas si c’est du Botox ou du remplissage, [but] J’en ai fait un et tout mon visage s’est engourdi et je n’ai pas pu faire [an expression]. J’ai dû tout dissoudre … J’avais l’air fou et je pense toujours que les effets sont comme, là-dedans. «

Khloé Kardashian a-t-il eu un travail de nez?

En 2018, Kardashian a de nouveau nié avoir subi une rhinoplastie (alias un travail du nez) en répondant aux spéculations des fans sur Instagram.

« Un jour, je pense que j’en aurai un parce que j’y pense tous les jours, » répondit Khloé, « mais j’ai peur, donc pour l’instant c’est une question de contour. »

En plus des changements apparents sur son nez, beaucoup pensent que les lèvres de Kardashian semblent beaucoup plus pulpeuses et plus prononcées que lorsqu’elle a fait irruption pour la première fois dans L’Incroyable famille Kardashian.

Khloé Kardashian lors du dévoilement de son panneau publicitaire PETA en décembre 2008.

Khloé sur un tapis rouge de Beverly Hills en août 2012, avec ce qui semble être la forme naturelle de ses lèvres.

Khloé Kardashian en 2018.

Le débat autour de son look souvent changeant s’est poursuivi par intermittence au fil des ans, se rallumant de manière particulièrement passionnée lorsque Khloé a publié une série de photos glamour d’elle-même sur Instagram en mai 2020.

Les allégations ont immédiatement recommencé à voler, beaucoup affirmant que Kardashian « devait » avoir subi une chirurgie plastique pour réaliser une transformation aussi spectaculaire. Certains sont allés jusqu’à la juger « méconnaissable » ou suggérer qu’elle essayait de «se transformer» en ressemblant à sa meilleure amie, Malika Haqq.

Elle n’a d’abord répondu que par certains de ses arrêts particulièrement efficaces, comme lorsqu’un adepte a demandé: « Pourquoi avez-vous l’air si différent sur toutes vos photos? »

« De ma greffe de visage hebdomadaire clairement », a plaisanté Kardashian en réponse.

Mais cette fois-ci, Kardashian est vite devenue si fatiguée des spéculations qu’elle a complètement désactivé les commentaires sur son compte Instagram afin de mettre fin au barrage de harcèlement.

Comme toujours, cependant, la bataille a continué de faire rage sur Twitter, où certains ont prétendu être tellement ébranlés par le dernier regard de la star de télé-réalité qu’ils ont refusé de croire que c’était elle, et d’autres ont fait des blagues méchantes à ses dépens.

Khloé Kardashian a-t-il éliminé la graisse buccale?

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les changements apparents dans la forme de son visage pourraient être le résultat de l’élimination de la graisse buccale. Cette procédure est un type de chirurgie plastique dans laquelle les coussinets adipeux buccaux, une masse arrondie située dans chaque joue, sont retirés afin de faire paraître un visage large plus étroit et d’aiguiser les angles du visage.

C’est aussi quelque chose que Kardashian elle-même n’a jamais dit qu’elle avait fait.

Il est à noter que Kardashian est un porte-parole de Kybella, un injectable autoproclamé « fat-zapping, mâchoire sculptant » qui fonctionne comme une méthode non chirurgicale d’élimination de la graisse du cou.

en mars 2016 – à peu près au même moment où elle a admis pour la première fois utiliser des « fillers ou Botox » – la société a annoncé Khloé comme la nouvelle ambassadrice de sa campagne « Live Chin Up », « conçue pour encourager les femmes à ne pas laisser les choses qui dérangent ils se mettent en travers de leur chemin. «

Mais le statut de porte-parole mis à part, Kardashian s’est abstenue d’admettre qu’elle avait utilisé son produit elle-même. Dans une interview avec Glamour Magazine, elle est restée méfiante sur les spécificités de ce qu’elle avait fait, se contentant de la même mention de « fillers ou quelque chose » et de lasers.

« J’en fais une tonne », a déclaré Kardashian. « Je pense que la raison pour laquelle j’aime plus les lasers est parce que j’ai l’impression qu’ils sont moins invasifs. Peut-être. Mais j’essaierai littéralement tous les lasers. Je l’ai fait sur mon cou et mon visage – même pour les rougeurs et les rides, pour resserrer et la cellulite, n’importe quoi. «

Khloé Kardashian a-t-il eu une liposuccion?

Son corps a également subi des changements importants au fil des ans. Bien que ce ne soit pas inhabituel pour une femme de 20 à 30 ans, en particulier lorsqu’elle est enceinte ou accouchée, dans le cas de Khloé, sa perte de poids en a amené certains à suggérer qu’elle a subi une liposuccion.

Kardashian a également applaudi ces affirmations, attribuant un travail acharné à son physique tonique. En juin 2015, Kardashian a nié avec véhémence les rumeurs sur Twitter, en disant: «Je trouve cela dégoûtant, mais peut-être un compliment que je suis accusé d’avoir fait Lipo. Je travaille 5 jours par semaine. Je casse mon …!

Le Dr Terry Dubrow, chirurgien plasticien et collègue régulier de Bravo, dit que sa routine d’exercice et la perte de poids qui en résulte pourraient également expliquer l’apparence plus épurée du nez de Kardashian.

Dans une interview avec Cosmopolitan juste après l’apparition de Dubrows sur « Kocktails With Khloé », elle dit que Terry l’a soutenue alors qu’elle partageait sa frustration avec les rumeurs de travail du nez.

« [I] lui dit: «Tout le monde dit que j’ai eu un travail du nez parce que mon nez est plus petit maintenant et je jure que non. Pensez-vous que je l’ai fait? Et il m’a dit: ‘Non, mais quand tu étais plus gros, ton nez peut s’élargir.’ «

« C’est comme quand tu es enceinte », a-t-elle poursuivi, « ton nez se dilate parce qu’il y a des poches de graisse là-dedans, je suppose. Donc, quand j’ai perdu du poids, mon nez est devenu plus petit, et je connais maintenant le contouring. Comme quand je lave mon visage, mon nez est plus large. «

Khloé Kardashian a-t-il des implants mammaires ou fessiers?

Kardashian a également été accusé d’avoir subi une augmentation mammaire et fessière. Comme elle l’a fait pour toutes les autres mentions d’interventions chirurgicales, elle nie fermement avoir fait l’une ou l’autre.

Elle attribue son dos impressionnant à l’exercice.

« Désolé 2 déçu, » elle a tweeté, « J’ai toujours eu un…. Je sais que c’est plus amusant de croire que ce n’est pas réel, une sorte de compliment depuis que je me tue au gymnase. »

Et quant aux rumeurs d’implants mammaires, Kardashian s’est subtilement opposée dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram en mars 2019.

Visant la caméra de son téléphone vers elle-même, Khloé a dit à ses followers: «Vous les gars, les soutiens-gorge comme celui-ci me donnent envie de me faire faire les seins parce que ce décolleté … je veux dire, c’est emblématique. Mais quand j’enlève le soutien-gorge … Désolé les gars, mais il n’y a vraiment plus rien après le bébé. Mais nous pouvons le simuler jusqu’à ce que nous le fassions, chérie.

En fin de compte, que Khloé Kardashian ou toute autre personne ait subi ou non une chirurgie plastique, du Botox, des produits de comblement ou tout autre type de procédure cosmétique, ce n’est vraiment pas notre affaire.

C’est son corps, et elle en fait ce qu’elle veut. Si elle se sent bien dans son apparence, pourquoi la déchirons-nous pour la façon dont nous pensons qu’elle a peut-être réussi ou non?

Aucun de nous ne devrait prêter attention aux haineux. Tant que vous ne blessez personne, continuez à faire tout ce qui vous rend heureux.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Facebook.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en décembre 2018 et a été mis à jour.