Kate Mara a un regret pour les quatre fantastiques, et ce n’est pas le cas

En 2012, fraîchement sorti du succès de son aventure de super-héros indépendant la chronique, le réalisateur Wunderkind Josh Trank a été invité à diriger le redémarrage de Fox de Les quatre Fantastiques. La version du film de Trank est sortie en 2015 avec de mauvaises critiques et des performances encore plus médiocres au box-office. Dans une interview avec Collider, Kate Mara, qui a joué le rôle de Sue Storm alias The Invisible Woman, a expliqué pourquoi elle avait accepté de faire le film alors que les conditions entourant son travail étaient loin d’être idéales.

« Parce que c’était un si gros film et encore, généralement, sauf dans ce cas, quand vous êtes dans un grand film de super-héros, ils réussissent généralement incroyablement bien, comme presque toujours. Donc, même si c’est difficile, ou ceci ou cela, ou pas tout est parfait, c’est probablement bon pour vous de le faire. C’était en quelque sorte ce que l’on me disait et que je me disais aussi. Et je ne regrette pas du tout de l’avoir fait, mais je regrette de ne pas avoir défendu ma défense. Je regrette Parce que si ma fille finissait par jouer et se trouvait dans une situation comme celle-là où elle avait l’impression de ne pas pouvoir parler – en attendant, je suis une personne assez dure et je me défends vraiment. Certes, c’était il y a quelques années et peut-être que cette situation était différente, mais si j’étais dans cette situation aujourd’hui, cela ne serait tout simplement pas arrivé ou cela aurait simplement été un environnement différent, je pense. Alors encore une fois, une bonne expérience d’apprentissage, vous savez? «

Au fil des ans, les rumeurs et les légendes entourant la réalisation de Trank’s Les quatre Fantastiques ont acquis beaucoup plus de visibilité en ligne que le film lui-même. Selon divers témoignages, le studio se mêlait fortement de la production du film. Trank lui-même était de mauvaise humeur et fermé à son équipe, et les acteurs faisaient face à leurs propres problèmes, en particulier Michael B.Jordan, qui avait subi une réaction intense en ligne pour avoir joué une version échangée de race de Johnny Storm alias The Human Torch.

Ce n’est pas la seule fois Kate Mara s’est manifestée pour expliquer pourquoi son expérience sur Les quatre Fantastiques était tellement décevant. Le mois dernier, dans une interview concernant sa nouvelle mini-série Un enseignant, l’actrice avait évoqué son temps à tourner le film de super-héros et sa conviction que son sexe avait un grand rôle à jouer dans les raisons pour lesquelles elle avait eu une période si difficile sur les plateaux.

«J’ai eu une expérience horrible sur Fantastic Four. Je n’en ai jamais parlé auparavant. J’ai épousé une de mes co-stars, donc je ne regrette pas du tout d’avoir fait ce film. Mais est-ce que j’aurais aimé avoir réagi différemment à certaines choses? Oui, définitivement. Le fait est que mes deux terribles expériences avec des réalisateurs étaient des réalisateurs masculins. N’ai-je pas eu de relations avec une réalisatrice? Absolument. Et ce n’était pas la plus belle expérience de travail? Bien sûr. Mais il n’y a jamais eu de moment que j’ai ressenti: «Cela se produit parce que je suis une femme». Avec les réalisateurs masculins, cela n’arrivait qu’à 100% avec moi; c’était une chose dynamique de pouvoir. Et sur mes deux mauvaises expériences, les films étaient à 95% d’hommes et j’étais la seule femme du film. «

