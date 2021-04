La collection Tiger King NFT arrive demain malgré les objections de Joe Exotic

Joe Exotic n’est pas satisfait de son ancien partenaire commercial. Jeff Lowe va de l’avant avec une annonce Roi tigre La collection d’art NFT tombe demain, malgré Exotic, de son vrai nom Joesph Maldonado-Passage, ayant soulevé des objections juridiques à l’idée.

Joe exotique, le sujet principal du documentaire en streaming à succès viral de Netflix Roi tigre, a demandé à son équipe juridique d’envoyer une lettre de cessation et de désistement à Lowe. Mais l’homme n’écoute pas les demandes du gardien de zoo emprisonné. Exotic veut que le lancement de la collection NFT « s’arrête immédiatement ». À partir de ce moment, Jeff Lowe ne tient pas compte de ces souhaits.

Jeff Lowe taquine la collection NFT sur Instagram. Il insiste pour aller de l’avant avec la vente aux enchères d’art symbolique non fongible. Lowe dirige la vente aux enchères aux côtés de sa femme Lauren Lowe. Vous pouvez voir une partie de l’art dans la publication Instagram, qui ressemble à des cartes de baseball. Apparemment, il y a 100 de ces cartes numériques NFT à venir. Jeff Lowe et sa femme apparaissent sur la carte 002/100 et le couple est répertorié sur la carte numérique comme «King & Queen».

La description sur la carte se lit comme suit: « Jeff et Lauren Lowe avec leurs grands félins préférés, Jax, le lion africain mâle et Jon Snow, le tigre blanc du Bengale mâle, conquérant Las Vegas. » Joe Exotic est sur la carte 001/100 et est vu tenant un pistolet en or avec un tigre endormi à ses pieds. La carte d’art numérique se lit comme suit: « Le roi des tigres est détrôné au zoo de Wynnewood. Joe défend sa fierté sans crainte à tout prix. Joe Exotic régnera-t-il à nouveau? »

La pièce maîtresse de cette collection d’art numérique NFT est la «JoeBox» de Baoeich. Cet objet de collection crypto unique en son genre créé exclusivement pour la blockchain a la chance de gagner une invitation pour un maximum de trois invités à une rencontre avec Jeff et Lauren Lowe. La vente / enchère ouvre à 17h00 HNE le jour du poisson d’avril, ce qui devrait peut-être soulever quelques signaux d’alarme. Mais il est assuré qu’il s’agit d’une vente aux enchères NFT authentique. La vente aux enchères durera trois jours complets, se terminant le 4 avril à 17h00.

Lauren Lowe affirme qu’elle et son mari sont la seule entité connue aux États-Unis à détenir officiellement le Roi tigre marque déposée, que Joesph Maldonado-Passage leur aurait cédée en 2016, avant même la sortie du documentaire Netflix.

le Roi tigre une vente aux enchères a lieu sur Rarible, une place de marché pour l’art symbolique non fongible. Joe Exotic est actuellement au milieu d’une peine de 22 ans de prison, purgeant une peine dans un enclos fédéral pour des accusations de maltraitance animale et de meurtre pour compte d’autrui. Exotic aurait engagé un tueur à gages pour éliminer Carol Baskin. Il est supposé que Baskin fait partie des 98 autres cartes de l’ensemble numérique. Cette nouvelle est tombée à TMZ. Si vous voulez mieux comprendre ce qu’est réellement un NFT, regardez le clip vidéo de SNL NFT mettant en vedette Pete Davidson dans le rôle d’Eminem.

