Les 6 meilleures applications pour apprendre à patiner avec votre mobile

Apprenez à patiner une fois pour toutes avec l’une de ces applications gratuites.

Apprendre à patiner peut devenir une tâche difficile si vous n’avez personne pour vous apprendre patiemment à patiner. Cependant, il existe des outils technologiques qui peuvent vous aider dans cette tâche. Pour cette raison même, 6 applications à apprendre pas à pas avec votre mobile. Tu t’amuseras!

Quel que soit votre âge, le patinage sera toujours une activité amusante et excitante. Si vous souhaitez apprendre à le faire, profitez de tout ce que ces applications ont pour vous. Téléchargez celui que vous aimez le plus et le tour est joué.

Skater: le meilleur jeu de skate conçu et pensé par et pour les skateurs

Bien sûr, souviens-toi que la pratique fait le maître et que personne n’est né savant. Autrement dit, vous devrez beaucoup patiner pour bien apprendre la technique. N’oubliez pas d’utiliser une protection!

Les meilleures applications pour apprendre à patiner

Apprenez à patiner facilement

AsWings

ROULEAUX

Skate Tricks: apprenez à patiner

Streeet: Apprenez des trucs de skateboard

Apprenez à patiner

Apprenez à patiner facilement

Si vous voulez apprendre à patiner et n’osez pas, ou si vous avez simplement peur de tomber, téléchargez cette application et vous apprendrez à patiner avec ses précieux trucs et astuces. Grâce aux tutoriels Apprendre à patiner facilement, vous pourrez maîtriser ce sport comme par magie.

Découvrir comment tourner en toute sécurité, comment mieux freiner avec les patins et comment patiner en ligne en utilisant cette application simple. De plus, tous les conseils vous serviront de patins à glace ou à roulettes. Apprenez la position de base, les manœuvres, le freinage sûr et bien plus encore!

AsWings

AsWings est l’une des meilleures applications pour apprendre à patiner avec votre mobile. En fait, elle a remporté le prix de la meilleure application de sport, de nature et de tourisme d’aventure en 2015. Nous parlons d’un outil conçu pour patiner et rouler à la fois dans votre ville et dans des endroits inconnus.

Avec AsWings, vous pouvez enregistrez vos itinéraires, enregistrez vos temps en attente, vos calories et d’autres données telles que la vitesse de montée et de descente. Si vous vouliez apprendre à patiner ou amener votre expérience à un autre niveau, alors c’est l’application parfaite pour vous.

ROULEAUX

ROLLS est l’application parfait pour apprendre à patiner, quel que soit votre âge. Cette application ouvrira une passerelle vers le monde du patinage au sein de votre Android. C’est un outil idéal pour les débutants débutant dans le monde du skate ou pour les skateurs experts cherchant à perfectionner leurs mouvements.

Comme vous devez l’imaginer, c’est une application idéale pour tous ceux qui sont impliqués dans ce monde. Essayez-le, c’est totalement gratuit!

Skate Tricks: apprenez à patiner

Jusqu’à présent, Skate Tricks est l’application la plus complète pour ceux qui veulent se lancer dans le skate. Parce que? Parce qu’aucun autre n’a autant de trucs dans des catégories comme flat, grab, grind, slide, rampe et old school. Grâce à cette application, vous pouvez apprendre à patiner et découvrir facilement de nouvelles figures.

Toutes les figures de chaque catégorie sont présentées étape par étape, avec placement du pied et vidéo au ralenti afin que vous compreniez parfaitement comment cela fonctionne. Avec Skate Tricks, vous pouvez apprendre d’Ollie à Lazer, petit à petit et avec beaucoup d’aide. Tous les trucs de skate sont ici!

Streeet: Apprenez des trucs de skateboard

Apprenez de nouvelles astuces, trouver des endroits pour patiner et faire partie d’une communauté de skate en pleine croissance en ligne avec cette application intéressante. Dans Streeet, vous pouvez passer du niveau débutant à expert en apprenant différents niveaux de figures de skate. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez télécharger vos vidéos de progression et apprendre des autres.

Grâce à cette application brutale pour les skateurs, vous pouvez trouvez des skateparks et des spots de rue locaux pour pratiquer vos tricks préféréss. Il vous permet également de suivre des amis et des professionnels de l’industrie. Comme vous devez l’imaginer, c’est l’une des applications de skate dont vous pouvez tirer le meilleur parti.

Apprenez à patiner

Apprendre à patiner est une application pour les rollers avec laquelle vous apprendrez des techniques et des astuces qui vous aideront effectuer correctement les mouvements de base pour maintenir l’équilibre, être capable de propulser, savoir freiner et faire des acrobaties. L’application propose de nombreux didacticiels vidéo avec lesquels vous pouvez apprendre facilement.

Si vous venez d’acheter votre première paire de patins ou si vous voulez simplement perfectionner et apprendre de nouvelles figures, cette application a tout ce que vous devez savoir pour commencer et apprendre comment fonctionne le vrai patinage freestyle urbain.

Dans ce jeu, vous simulez des «tricks» avec le skateboard en lançant votre mobile en l’air

Si vous cherchez à faire de l’exercice d’une manière différente, jetez un œil à ces 9 applications pour faire des exercices à la maison. Et si ce que vous aimez est en cours d’exécution, installez certaines de ces applications en cours d’exécution et mesurez vos progrès. Voulez-vous quelque chose de plus détendu? Eh bien, consultez cette liste des meilleures applications pour faire une promenade. Tout dépend de la façon dont vous voulez faire de l’exercice!

Et vous, quelle a été l’application de roller que vous avez le plus aimée?

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂