Meek Mill, DaBaby et Megan Thee Stallion illuminent la playlist « Fire Emoji » de cette semaine

Avec la nouvelle musique de SAINt JHN, Lil Tjay, Key Glock et plus.

Cela a été une semaine active dans le monde de la musique et vendredi a été rempli de nouvelles gouttes de certains des gros frappeurs du jeu. Nous avons reçu l'édition de luxe de Pluton x Bébé Pluton en milieu de semaine, ainsi que de nouveaux albums de deux des artistes les plus passionnants de l'année, Megan Thee Stallion et SAINt JHN. La mise à jour Fire Emoji de cette semaine est remplie de nouveaux bangers donc sans plus tarder, voici la répartition: Meek Mill a trouvé que ses querelles locales saignaient dans un sujet de tendance nationale cette semaine. Au lieu de se livrer à des va-et-vient, le rappeur a choisi de se déconnecter de Twitter et d'Instagram jusqu'à la sortie d'une nouvelle musique vendredi. Il a tenu sa promesse en déposant le PACK QUARANTAINE. Il était seulement nécessaire que « GTA » ft. 42 Dugg se fraye un chemin sur la playlist. Les deux SAINt JHN et Megan Thee Stallion ont sorti leurs premiers albums vendredi et aucun d'eux n'a déçu. Le projet de Meg était rempli de fonctionnalités solides, mais sa collaboration avec Lil Durk est certainement remarquable. Nous avons également obtenu « Freedom is Priceless » de SAINt JHN's Pendant que le monde brûle. D'autres ajouts à la liste de lecture de cette semaine incluent de nouvelles gouttes de Key Glock, IDK, DaBaby and Future et Lil Uzi.