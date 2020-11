Ils créent un jeu de société qui consiste à lancer votre propre entreprise mobile

Si vous souhaitez créer votre propre entreprise mobile mais que vous ne disposez que de 55 euros, mieux vaut les investir dans ce jeu de société amusant.

Que ressentiraient Steve Jobs ou Larry Page lors de la création respectivement d’Apple et de Google? Créer une entreprise n’est pas facile et encore moins la faire grandir pour devenir l’une des entreprises les plus importantes au monde.

Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi ou toute autre entreprise importante ne sont pas au sommet par hasard et c’est qu’en plus de beaucoup d’argent, cela demande beaucoup de travail et de persévérance. Alors, et comme vous êtes sûrement trop persévérant mais que vous manquez d’argent pour créer votre entreprise mobile, ne vous inquiétez pas car Ce jeu de société que nous vous proposons ensuite vous fera sentir comme lorsque Steve Jobs a présenté son premier iPhone.

Le jeu de société qui vous permet de lancer votre propre entreprise mobile

Bien que les jeux vidéo aient repris une grande partie du divertissement aujourd’hui, la vérité est qu’il existe de nombreuses autres alternatives de loisirs aujourd’hui. L’une d’elles consiste à regarder des séries et des films jusqu’à ce que vous en ayez marre et une autre à s’amuser avec un jeu de société en bonne compagnie.

Malgré le fait que les jeux de société étaient très populaires dans tous les foyers il y a quelques années, leur utilisation a malheureusement diminué aujourd’hui. Pourtant, le marché des jeux de société continue de survivre, surtout avec des jeux aussi intéressants que celui que nous vous proposons ci-dessous.

Il s’appelle Smartphone INC et nous y deviendrons le PDG de l’une des plus grandes entreprises de smartphones du moment. Notre mission sera de rechercher de nouvelles technologies, de grandir en tant qu’entreprise et d’écraser la concurrence en lançant des produits qui font tomber les consommateurs amoureux.

Comment est-ce-qu’on joue? Tout au long de cinq tours, les joueurs doivent décider d’aspects tels que le prix des produits, leur production ou leur recherche, tout cela pour obtenir plus d’avantages que les concurrents et devenir l’entreprise la plus performante au monde.

C’est un jeu de société pour 1 à 5 joueurs d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes et peut être acheté pour 55 euros. Pour beaucoup, cela peut sembler un peu cher mais le paquet contient tous les éléments suivants:

1 panneau double couche

5 écrans joueurs

7 tuiles de détail

Mètre à 1 point

6 tuiles vernies

6 tuiles technologiques

32 tuiles de développement

20 tuiles ressources

5 plateaux de joueurs personnalisés

60 marqueurs de progression

90 marqueurs de bureau

100 marqueurs de ressources

1 marqueur rond

1 marqueur de phase

1 plateau de joueur de Steve

1 règlement

1 Règles de Solitaire

Donc vous pouvez, si vous pensez que vous auriez pu faire mieux que Steve Jobs, le moment est venu de le prouver.

