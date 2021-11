La photo virale de Tom Holland et Andrew Garfield qui confirmerait le spiderverse

Le spiderverse est une possibilité qui n’a pu être offerte que grâce à Marvel. Tom Holland,Andrew Garfield et Tobey Maguire ensemble dans le même film serait quelque chose d’épique pour tous les fans. Pour cela, Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est l’un des enregistrements les plus attendus de la phase quatre de l’étude. C’est que, depuis des mois, il spécule sur la possibilité que les trois apparaissent en travaillant ensemble et en combattant les six sinistres dans cette production.

Mais, la vérité est que depuis que les rumeurs ont commencé, le seul qui n’a pas exprimé d’opinion sur la question était Maguire. Pour sa part, Andrew Garfield et Tom Holland ils n’ont pas cessé de nier chaque mot des théories sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison. De plus, le fait qu’aucun des prédécesseurs actuels de Peter Parker n’apparaisse dans la deuxième bande-annonce en a déçu plus d’un. Eh bien, l’illusion était de les voir pour la première fois dans le deuxième aperçu.

Cependant, au-delà de ce que disent les acteurs, les fans sont toujours très conscients des démarches que chacun d’eux entreprend. C’est parce que tout faux mouvement est source de spéculation sur ce qui arrivera le 17 décembre prochain avec la première de Pas moyen de rentrer. A tel point que la dernière carte postale devenue virale sur les interprètes en a laissé plus d’un choqué.

Ils sont Andrew Garfield et Tom Holland les protagonistes de ces clichés. Une photographie des trois interprètes de Spider-Man attendait depuis longtemps et elle est enfin arrivée. Autant Tobey manque, la vérité est que la rencontre entre les deux a déjà fait sensation. Et, bien que Cela ne veut pas dire que le spiderverse est confirmé, les illusions ont été ravivées pour tous les fans de MCU.

Bien sûr, il faut noter qu’un des points qu’avaient ces images publiées par Daniel Ritchman, le journaliste spécialisé dans Marvel, c’est qu’elles semblaient très amies. C’est lors de l’événement Homme de l’année parrainé par GQ que Holland et Garfield se sont rencontrés et, à vrai dire, cela ne semblait pas être la première fois qu’ils se voyaient. C’était d’ailleurs l’une des raisons de l’incroyable viralisation de ses images.

