Les guerrières amazoniennes de la mythologie grecque existaient-elles vraiment?

Les Amazones de la mythologie grecque antique – de féroces guerrières qui auraient parcouru une vaste zone autour de la mer Noire connue sous le nom de Scythie – étaient-elles réelles? Ou étaient-ils aussi fictifs que d’autres mythes grecs, comme Aphrodite émergeant des organes génitaux jetés à la mer ou Jason volant une toison d’or?

Les historiens modernes ont supposé que les Amazones, documentées pour la première fois par le poète Homère au huitième siècle avant JC, étaient de la fantaisie. Mais ensuite, dans les années 1990, les archéologues ont commencé à identifier d’anciens squelettes féminins enterrés dans des tombes de guerriers dans la même région.

Certains squelettes ont été retrouvés avec des blessures de combat, telles que des pointes de flèches incrustées dans leurs os, et ont été enterrés avec des armes qui correspondaient à celles détenues par les Amazones dans des œuvres d’art grecques anciennes, selon Adrienne Mayor, chercheuse au département des classiques et au programme d’histoire des sciences à Université de Stanford.

« Grâce à l’archéologie, nous savons maintenant que les mythes amazoniens, autrefois considérés comme fantastiques, contiennent des détails précis sur les femmes nomades des steppes, qui étaient les homologues historiques des mythiques Amazones, » le maire, qui est également l’auteur de « Les Amazones: vies et légendes des femmes guerrières à travers le monde antique « (Princeton University Press, 2014), a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Ces guerriers nomades faisaient partie d’un ancien groupe de tribus connues sous le nom de Scythes, qui étaient des maîtres de l’équitation et du tir à l’arc. Ils ont vécu sur un vaste territoire de la steppe eurasienne, s’étendant de la mer Noire à la Chine, d’environ 700 avant JC à 500 après JC, Le maire a écrit dans le magazine Affaires étrangères en 2015.

Les Scythes étaient un peuple inconditionnel; ils avaient la réputation de boire des quantités excessives de vin non dilué (contrairement aux Grecs, qui mélangeaient le vin avec de l’eau), buvaient du lait de jument fermenté et même se défoncaient avec du chanvre, selon Le British Museum . Les corps gelés de Scythes momifiés conservés dans le pergélisol révèlent qu’ils étaient fortement tatoués d’animaux, selon le musée.

Les sociétés scythes n’étaient pas exclusivement des femmes, comme dans le mythe grec; ils incluaient simplement des femmes qui vivaient comme les hommes. En substance, certaines (mais pas toutes) des femmes scythes ont rejoint les hommes dans la chasse et la bataille.

«Il est exaltant de savoir que les filles et les femmes des steppes ont appris à monter à cheval et à tirer des flèches comme leurs frères», a déclaré le maire à 45Secondes.fr. Elle a expliqué que pour un petit groupe se déplaçant à travers les terres difficiles des steppes, sous la menace constante d’ennemis, il était logique que tout le monde aide à la défense et aux raids, indépendamment de l’âge ou du sexe.

Des guerrières actives aussi jeunes que 10 ans et 45 ans ont été trouvées dans des sites funéraires scythes, selon l’article du maire dans les Affaires étrangères . « Jusqu’à présent, les archéologues ont identifié plus de 300 restes de guerrières enterrées avec leurs chevaux et leurs armes, et d’autres sont découverts chaque année », a déclaré le maire à 45Secondes.fr.

Les Scythes n’étaient pas le seul groupe à faire participer des femmes à la guerre et à la chasse, et les Grecs n’étaient pas les seuls à raconter des histoires sur les Amazones et les femmes amazoniennes.

« Il y avait des histoires passionnantes – certaines imaginaires et d’autres basées sur la réalité – sur les femmes amazoniennes de la Rome antique, de l’Égypte, de l’Afrique du Nord, de l’Arabie, de la Mésopotamie, de la Perse, de l’Asie centrale et de l’Inde. [and] La Chine « , a déclaré le maire. » Et les femmes qui sont allées à la guerre ont existé dans des cultures du monde entier, du Vietnam aux terres vikings, en Afrique et dans les Amériques. «

Le nom du La rivière Amazone en Amérique du Sud est liée à une telle histoire. Selon l’Encyclopedia Britannica , le soldat espagnol Francisco de Orellana – considéré comme le premier Européen à explorer l’Amazonie, en 1541 – a donné son nom au fleuve après avoir été apparemment attaqué par des guerrières qu’il a comparées aux guerriers mythologiques de l’Amazone que nous savons maintenant être basés sur les Scythes.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.