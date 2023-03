Shazam ! Le taux d’approbation des tomates pourries de Fury of the Gods s’effondre après un début prometteur

Shazam ! Fureur des Dieux semblait être sur la bonne voie lorsqu’il a fait ses débuts avec un solide score de Rotten Tomatoes et un certain nombre de critiques favorables. Cependant, après avoir fait ses débuts dans les cinémas ces derniers jours, les nouvelles critiques n’ont pas été aussi aimables et le film a vu son taux d’approbation chuter à 53%, beaucoup ne le considérant tout simplement pas comme un digne successeur de l’original. .





Shazam ! Fureur des Dieux est la première des versions DCEU de cette année à clore l’ancien régime et à inaugurer la nouvelle liste DCU de James Gunn et Peter Safran. Alors que la date de sortie de mars à elle seule signifiait que le film ne serait jamais considéré comme un énorme blockbuster estival, il y a eu suffisamment de buzz pour faire croire à beaucoup que le héros de Zachary Levi allait bien démarrer le huzzah final du DCEU.

Comme pour beaucoup de films de super-héros ces jours-ci, Shazam ! Fureur des Dieux crée une autre décision partagée entre les critiques et le public. Bien qu’il y ait des critiques qui ont vu le film pour ce qu’il est – une pièce amusante bourrée d’action qui ne se prend pas nécessairement trop au sérieux – beaucoup d’autres ont pris le manque de poids et «été là, vu cette «impression du film comme une raison de juger le film ennuyeux et fade. En revanche, le public a été enthousiasmé par le film, citant tout, des performances aux effets et au scénario, comme une raison de voir le film et de l’apprécier comme une bonne évasion.





Shazam figurera-t-il dans les plans DCU de James Gunn ?

Il y a une question sur les personnages DCEU actuels qui seront transportés dans la DCU de James Gunn et lesquels seront laissés de façon permanente. Alors que Batman de Ben Affleck, Superman de Henry Cavill et Aquaman de Jason Momoa sont tous apparemment terminés, l’avenir de Shazam de Zachary Levi est toujours en suspens, et Fureur des Dieux n’a pas exactement fermé le livre sur le personnage. Levi ne semble certainement pas encore prêt à raccrocher sa cape, et a dit THR:

« Ma responsabilité est simplement de me présenter et d’être le meilleur Shazam possible, et je prends cela très au sérieux. Je connais Peter depuis des années, et James encore plus longtemps, et je pense qu’ils vont être de très bons leaders. Je pense que James est une personne visionnaire très talentueuse et j’attends donc avec impatience ce que cela réserve. Je suis très content de ce film. J’espère que ce n’est pas mon dernier.

Il y a encore une chance pour que Shazam revienne, et toutes les personnes impliquées dans le film veulent que cela se produise. Pour l’instant, cependant, il s’agit principalement d’un jeu d’attente, bien que les performances de Shazam ! Fureur des Dieux jouera certainement un rôle important dans la capacité de la famille Shazam à enfiler ses tenues de super-héros une fois de plus.