Une récolte abondante dans une serre antarctique est prometteuse pour l’agriculture lunaire

Une équipe de scientifiques hivernant dans une station éloignée de l’Antarctique a récolté des cultures dans une serre de haute technologie conçue pour tester des technologies qui pourraient un jour nourrir les explorateurs sur la Lune et sur Mars.

La serre, appelée EDEN ISS, est gérée par le Centre aérospatial allemand (DLR), qui coopère avec la NASA sur la recherche en agriculture spatiale. Actuellement dans sa quatrième saison , la serre fait pousser des plantes de manière aéroponique, ce qui signifie que les racines des plantes sont en suspension dans l’air; les nutriments et l’eau sont fournis sous forme de brouillard spécialement formulé, sans présence de terre.

La serre fait partie de la Neumayer Station III, une station de recherche antarctique exploitée par l’Institut allemand Alfred Wegener du Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine à Bremerhaven.

Chaque jour, le botaniste de la NASA Jess Bunchek, l’un des 10 membres d’équipage de la mission actuelle de 14 mois, doit s’aventurer sur 400 mètres (1300 pieds) jusqu’au conteneur de 12 mètres pour vérifier les récoltes.

Lors d’une conférence de presse conjointe DLR / NASA tenue mardi 4 mai, Bunchek s’est connecté directement depuis la serre, admettant que la randonnée ne serait pas toujours agréable. Avec des températures descendant aussi bas que moins 58 degrés Fahrenheit (moins 50 degrés Celsius), des vents qui correspondent souvent à ceux d’un ouragan et des voiles blancs fréquents, le gardien de la serre n’a parfois qu’une main courante pour la guider vers son lieu de travail.

Cependant, a déclaré Bunchek, le travail est payant: à la fois manger des légumes frais et être en présence de plantes vertes a un effet extrêmement stimulant sur les explorateurs isolés.

« Je suis ici depuis quelques mois et je peux dire que c’est la partie préférée de ma journée. Je trouve que mon énergie monte ici », a rapporté Bunchek depuis la serre. « Nous n’avons pas beaucoup de stimulation pour les sens: pas d’arbres, pas de verdure. En fait, la durée de nos jours en ce moment diminue fortement. Étant ici depuis plus d’un an, nous traversons beaucoup de privations sensorielles. »

Le scientifique de la NASA Jess Bunchek récolte de la roquette cultivée dans la serre EDEN ISS du Centre aérospatial allemand en Antarctique, qui teste des technologies pour l’agriculture martienne et lunaire. (Crédit: AWI / Baden) (Crédit d’image: AWI / Baden)

Aussi proche de Mars que possible

Le DLR a choisi de localiser le module expérimental à la station Neumayer exactement en raison de l’environnement impitoyable, qui est aussi proche que possible des conditions lunaires ou martiennes sur Terre, Daniel Schubert, chef de projet EDEN ISS au DLR Institute of Space Systems à Brême , a déclaré lors de la même conférence de presse.

La serre comprend 12 mètres carrés de surface de culture, suffisamment pour fournir à l’équipage des produits frais abondants pour pimenter son régime alimentaire de longue durée de conservation.

«Nous mettons en œuvre trois technologies majeures pour cultiver les plantes», a déclaré Schubert. «Nous utilisons des lampes LED refroidies à l’eau pour fournir la lumière, nous pulvérisons les racines des plantes toutes les cinq minutes avec une solution nutritive et nous injectons du dioxyde de carbone dans l’atmosphère autour des cultures et contrôlons l’humidité et la température.

La serre EDEN ISS du Centre aérospatial allemand est située à 400 mètres de la station Neumayer III en Antarctique. (Crédit: DLR / NASA / Bunchek) (Crédit d’image: DLR / NASA / Bunchek)

Prêt à voler d’ici 2030

Les systèmes d’irrigation et de fourniture de nutriments fonctionnent de manière totalement autonome, a déclaré Schubert, permettant à Bunchek de se concentrer sur son travail scientifique, qui consiste à étudier les profils nutritionnels des cultures pour aider. sélectionner les meilleures variétés les plus nutritives envoyer dans l’espace.

L’autonomie est une exigence importante pour une future serre à la surface de la Lune ou de Mars, car les membres d’équipage sur de telles missions n’auront pas le temps de jardiner péniblement.

Schubert a déclaré que le DLR travaillait déjà sur des technologies qui amélioreraient davantage l’autonomie de la serre alors que l’agence se dirige vers la construction d’un démonstrateur de serre lunaire basé sur la Terre d’ici 2025.

« Nous travaillons sur le développement d’un bras robotisé qui pourrait, avec l’aide de l’intelligence artificielle, récolter les concombres, traiter les plantes et couper les feuilles », a déclaré Schubert. « Nous développons également des applications Big Data qui contribueraient à atténuer les risques à l’intérieur du conteneur. »

D’ici 2030, a déclaré Schubert, l’agence spatiale espère avoir une conception prête à l’emploi pour la construction d’une véritable serre lunaire.

Une serre sur la Lune ou sur Mars devra faire partie d’un système en boucle fermée qui recyclera les déchets humains et le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour fournir de la nourriture et de l’oxygène à l’équipage. Jusqu’à présent, EDEN ISS fonctionne dans ce que Schubert a décrit comme un mode en boucle semi-fermée, collectant l’eau qui s’évapore via un système de déshumidification.

La Neumayer Station III, située sur la plate-forme de glace d’Ekström en Antarctique, fait face à des conditions météorologiques extrêmes la plupart de l’année. (Crédit: DLR) (Crédit d’image: DLR)

La meilleure roquette que j’ai jamais mangée

Bunchek, qui travaille également à la NASA Système de production de légumes (Veggie) , un mini-jardin produisant des légumes verts frais sur la Station spatiale internationale, a déclaré que les plantes semblent prospérer dans la serre de haute technologie et ne sont pas à la traîne des cultures conventionnelles.

« La roquette [arugula] que nous avons récolté a été le meilleur que j’aie jamais eu « , a déclaré Bunchek. » Merveilleuse saveur. «

Les scientifiques de l’expédition attendent déjà avec impatience la récolte de tomates, de concombres, de poivrons, de brocoli et de chou-fleur.

« Il y a des centaines de tomates en formation, même si rien n’a encore mûri », a déclaré Bunchek. «C’est aussi la première fois que nous cultivons du brocoli et du chou-fleur à l’intérieur de la serre, ce qui est très excitant car nous ne nous attendions pas à ce que le chou-fleur fasse pousser des têtes. Nous nous attendions juste à ce que ce soit des feuilles, donc c’était vraiment sympa surprendre. »

Comment nourrir un équipage sur Mars

Pour répondre pleinement à la besoins nutritionnels d’un équipage sur Mars ou la lune, une telle serre aurait besoin d’une superficie de 430 à 540 pieds carrés (40 à 50 mètres carrés) par membre d’équipage, selon Ray Wheeler, un biologiste des plantes au centre spatial Kennedy de la NASA, qui a également pris la parole lors de la conférence de presse.

Schubert, cependant, a ajouté que les agences spatiales envisagent ce qu’elles appellent une stratégie alimentaire hybride, qui combine des cultures fraîchement cultivées avec des approvisionnements de la Terre.

« Nous produirons les cultures à haute teneur en eau, comme celles que nous avons dans le conteneur EDEN ISS, directement sur place, sur la surface martienne », a déclaré Schubert. « Et nous prendrons avec nous des trucs comme le riz, le blé, le maïs et la poudre de pomme de terre, parce que vous pouvez les stocker très facilement, vous n’avez pas besoin de les lyophiliser et c’est très facile à transporter. »

Wheeler a ajouté que certains chercheurs étudient la possibilité d’ajouter une source de protéines d’origine animale dans une future installation d’agriculture spatiale sous la forme d’insectes qui se nourriraient des parties non comestibles des plantes récoltées.

« Vous pouvez récupérer de la nourriture à partir de cette matière végétale non comestible qui pourrait être considérée comme un déchet », a déclaré Wheeler. « Il existe des moyens de générer et de récupérer de la nourriture en utilisant une sorte de consommateurs secondaires de la biomasse non comestible. Si vous choisissez les bons organismes, vous pourriez obtenir des aliments de grande valeur. Vous pouvez également utiliser des champignons et des champignons. »

La technologie pourrait également être utilisée à l’avenir dans les serres urbaines et les fermes verticales pour aider à stimuler la productivité agricole à travers le monde, a ajouté Bunchek.

