James Wan explique son inspiration dans le twist final de « Malignant »

Le cinéaste James Wan a de solides références dans le cinéma d’horreur en tant que cerveau responsable de la création de franchises telles que « Saw », « Insidious » ou « The Conjuring », donc son retour au genre était très attendu par ses fans après avoir réalisé quelques projets destiné aux amateurs d’action. Par exemple, « Aquaman », qui travaille déjà sur sa suite.

Cette année, James Wan a surpris le public avec « Malignant », un film qui pourrait être considéré comme la proposition la plus violente et risquée de sa filmographie à ce jour, dont la fin a encore perplexe nombre de ses téléspectateurs, bien que le cinéaste affirme s’être inspiré de de vrais concepts scientifiques.

« Malignant » raconte l’histoire d’une jeune femme (interprétée par Annabelle Wallis) qui est hantée par des hallucinations hyperréalistes de meurtres réels, qui seraient liés à quelqu’un de son passé. Un spectre ? un demon? La réponse finale à la question est beaucoup plus incroyable qu’il n’y paraît à première vue,

Wan commence son film avec un sujet de test dans un établissement médical qui reste hors de vue du spectateur, appelé Gabriel et en proie à une frénésie de meurtre. La docteure de recherche Florence Weaver (Jacqueline McKenzie) parviendrait à la contrôler et annoncerait à son personnel qu’« il est temps d’éliminer le cancer ».

El tercer acto de la cinta revelaría que Gabriel, el asesino, no es otra cosa que un “gemelo parásito”, una especie de tumor formado por los vestigios de un gemelo que no logró formarse por completo y quedó adherido a la espalda de Madison, la protagoniste.

Les médecins auraient retiré la plupart des tissus de ce « tératome » quand elle était enfant, mais parce qu’ils partageaient tous les deux des cellules cérébrales, le peu qu’il restait de Gabriel était enfermé dans son crâne, se réveillant par un coup à la tête. , présente Wan que c’est la raison pour laquelle Gabriel n’effectue ses attaques que lorsque Madison dort.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, James Wan note qu’en dépit de certains faits, la tournure de son film est entièrement basée sur des faits scientifiques. « Ma femme Ingrid, elle fait beaucoup de recherches sur les anomalies spéciales. Elle me dit ‘Il y a des gens qui sont affligés par cette chose (tératomes), qui sont nés comme ça’ ». Le cinéaste affirme avoir été impressionné par ce fait.

«Évidemment, mon esprit tordu par l’horreur s’est immédiatement tourné vers l’histoire la plus meurtrie qui puisse arriver. Elle et moi avons commencé à cracher des idées et cela a finalement abouti à un concept. » Wan conclut que son intention était de créer un film avec lequel il pourrait s’amuser en utilisant des effets pratiques et animatroniques, une technique avec laquelle il n’a pas travaillé depuis longtemps.