Le volant des nouvelles Tesla Model S et Model X est-il légal?

Le nouveau volant des Tesla Model S et Model X remaniés donne beaucoup de choses à dire, car il ressemble à tout sauf à un volant, plus à un bâton d’avion.

Avec l’introduction de ce nouveau volant (central), les tiges derrière celui-ci qui contrôlaient les clignotants et, dans le cas des Model S et Model X, la transmission disparaissent également. Certaines de ces commandes, comme les clignotants, sont intégrées directement dans le volant, à travers des surfaces tactiles.

Il existe de nombreux doutes, notamment ergonomiques, sur le fonctionnement de ce volant. De nos jours, il y a beaucoup d’automobiles qui n’ont pas de volant 100% circulaire, avec la base coupée – elles sont plus sportives, comme on dit – et il y en a d’autres, comme celles que l’on trouve chez Peugeot, dont les «pôles» , comme sur la planète Terre, aplatie.

Cependant, il existe des différences nettes entre ces exemplaires et ce nouveau volant Tesla: non seulement sa base est plate, mais il n’y a pas de capote, une solution tout à fait dans la lignée de celle que nous avons vue dans la série «The Punisher» en KITT. Que se passera-t-il dans une manœuvre de stationnement, ou dans un demi-tour, dans lequel il faut faire plusieurs virages au volant?

Dans la Tesla Model S actuelle, le volant rond qui effectue 2,45 tours de haut en haut. Pour que ce nouveau volant soit le plus pratique possible lors de son fonctionnement, uniquement avec une direction beaucoup plus directe, ce qui réduit le nombre de tours à effectuer. Pour le moment, nous ne savons pas si le rapport de direction a changé dans les modèles renouvelés.

Outre les questions opérationnelles et ergonomiques – auxquelles il n’est possible de répondre que lorsque nous mettons littéralement la main sur le volant des Tesla Model S et Model X remaniés – une autre question se pose rapidement:

Le nouveau volant Tesla est-il cool?

C’est une question qui se pose un peu partout, et même les entités responsables de la réglementation en matière de sécurité automobile, comme la NHTSA (American National Highway Traffic Safety Administration), n’ont pas de réponse claire. La NHTSA dit qu’elle a initié des contacts avec Tesla pour obtenir plus d’informations – cela n’aurait-il pas dû se produire avant le lancement du modèle sur le marché?

Par ici, dans le «vieux continent», nous recherchions les réglementations qui impliquent les systèmes de direction. Informations qui peuvent être trouvées dans le Règlement n ° 79 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes pour l’homologation des véhicules en ce qui concerne le dispositif de direction.

Dans le Règlement No 79, il ne semble pas y avoir de formats acceptables pour le volant; comme nous l’avons mentionné, il existe de nombreux volants sur le marché qui ne sont pas des cercles parfaits. Cependant, il existe, au point 5 du Règlement n ° 79, certaines dispositions qui peuvent laisser place à l’interprétation pendant le processus de certification. Nous soulignons la première disposition générale:

5.1.1. Le système de direction doit permettre une conduite aisée et sûre du véhicule à des vitesses inférieures ou égales à sa vitesse maximale par construction (…). L’équipement doit avoir tendance à se recentrer s’il est soumis aux essais conformément au point 6.2 avec l’équipement de direction en bon état. (…)

En d’autres termes, en principe, le volant des Tesla Model S et Model X renouvelés est légal et ne devrait avoir aucun problème d’homologation, ne laissant que les doutes initiaux mentionnés dans son fonctionnement et «une conduite facile et sûre» est garantie.

Cependant, compte tenu du fait que cette solution peut rencontrer des obstacles sur des sujets cruciaux tels que la sécurité, il sera possible de choisir, prétendument, un volant 100% rond pour les Model S et X renouvelés. Images de la marque elle-même (supprimées entre-temps) ), utilisé dans le configurateur en ligne, a montré cette option.