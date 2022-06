Le prochain iPad économique d’entrée de gamme sera alimenté par une puce A14 et disposera d’une connectivité 5G, USB-C

15 juin 2022 15:58:38 IST

Pommes simplement nommé « iPad » est sa tablette la moins chère, à partir de 329 € normalement, et le modèle actuel a été actualisé en septembre dernier. L’iPad d’entrée de gamme est l’iPad le plus abordable disponible dans la gamme.

Pour cette raison, Apple a choisi de conserver cet iPad avec exactement le même design que les anciens modèles d’iPad, mais cela présente des inconvénients, comme avoir un port Lightning au lieu de l’USB-C plus moderne. Cette année, il verra des mises à jour plus substantielles, selon un certain nombre de rumeurs.

L’USB-C s’ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs d’iPad. Le connecteur prend en charge des vitesses de transfert plus rapides et même une plus grande variété de périphériques, tandis que le connecteur Lightning est toujours basé sur la norme USB 2.0 plus lente et s’appuie sur des adaptateurs pour à peu près tout. Avec USB-C, les utilisateurs d’iPad d’entrée de gamme pourront également le connecter facilement à des écrans externes plus modernes tels que le Studio Display d’Apple.

La prochaine génération de l’iPad économique aura un écran Retina avec la même résolution 1640×2360 que l’iPad Air, ce qui signifie que sa longueur diagonale changera également, passant de 10,2 pouces actuellement à 10,9 pouces pour correspondre au dernier iPad Air, qui est sorti en mars.

Cependant, la prise en charge d’une gamme de couleurs plus large et d’une luminosité plus élevée restera exclusive aux iPad les plus chers de la gamme Apple.

Le prochain iPad à petit budget sera alimenté par le chipset A14 Bionic et sera compatible 5G. La même source affirme également que le prochain iPad budgétaire sera équipé d’un port USB-C. Donc, à partir de ce moment, toute la liste des tablettes modernes d’Apple aura USB-C à bord.

Il est un peu bizarre qu’Apple n’ait pas emboîté le pas avec ses iPhones et soit catégorique pour les limiter aux ports Lightning. Toutefois, si la législation récente de l’UE est tout à fait valableils pourraient être obligés de passer à USB-C à partir de ports Lightning.

On ne sait toujours pas quand cet iPad budgétaire sera lancé. Cependant, si l’on se fie à l’histoire d’Apple, le nouvel iPad à petit budget devrait apparaître cet automne lors de l’événement de lancement de l’iPhone.

