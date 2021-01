« WandaVision » Chapitre 4: le monde réel, le vrai visage de Vision et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans « Nous interrompons ce programme » (1×04), quatrième épisode de « WandaVision»Montre le point de vue de personnes extérieures à Westview, plus Monica Rambeau, chargée d’une tâche spéciale chez SWORD, disparaît.

Ce chapitre de la série de Disney + Oui merveille Cela commence avec le retour de Monica cinq ans après la rupture de Thanos. Au milieu de sa confusion et alors que d’autres personnes réapparaissent également, elle cherche désespérément sa mère, mais l’un des médecins l’informe que sa mère est décédée il y a trois ans.

Peu de temps après, Rambeau retourne travailler chez SWORD et se voit confier une affaire impliquant la disparition de plusieurs personnes. Quand il arrive à la périphérie de Westview, il rencontre l’agent du FBI Jimmy Woo de « Ant-Man », et ensemble ils découvrent qu’il existe une sorte de champ de force qui fait oublier le vrai Westview. Monica le touche et il disparaît.

Des renforts commencent à arriver, dont Darcy Lewis de « Thor ». Elle remarque un signal de diffusion et demande à un vieux téléviseur de le capter. Alors que les agents et les spécialistes observent ce qui se passe dans les premiers chapitres de « WandaVision»Certaines situations étranges sont expliquées.

Monica a été aspirée dans le champ de force entourant Westview (Photo: Disney + / Marvel).

LE JOUET HÉLICOPTÈRE, LA RADIO ET L’APICULTEUR

L’hélicoptère que Wanda trouve dans les buissons dans le deuxième épisode de la série de Disney + c’était en fait un drone que Monica avait envoyé avant d’être piégé dans le champ énergétique. Et l’incident radio était une tentative de Jimmy et Darcy de communiquer avec la sorcière écarlate.

Les agents commencent également à identifier les personnages de la sitcom et à révéler leur véritable identité. Pendant ce temps, Jimmy Woo écrit plusieurs questions au tableau: Pourquoi la forme hexagonale? Pourquoi des comédies? Même temps et même espace? La vision est vivante?

La combinaison de radioprotection de l’homme que SWORD a envoyée s’est transformée en combinaison d’apiculteur lorsqu’il a traversé la limite dans les égouts. Tout semble s’adapter à la réalité de Wanda, c’est peut-être pour cela que Monica a des vêtements appropriés.

Jimmy et Darcy regardent la comédie créée par Wanda (Photo: Disney + / Marvel)

L’EXPULSION DE MONICA ET LE VÉRITABLE VISAGE DE LA VISION

À la fin de ce chapitre de «WandaVisionCela montre ce qui est arrivé à Monica après avoir mentionné Ultron. Scarlet Witch utilise ses pouvoirs pour sortir l ‘«intrus» de sa bulle. «Vous êtes un étranger ici, vous envahissez ma maison et je veux que vous partez», crie Wanda.

Avant le retour de Vision, Wanda répare le mur et s’approche de ses jumeaux, mais quand elle se retourne et voit la vraie Vision pendant quelques secondes, c’est-à-dire morte et un énorme trou dans la tête.

De toute évidence, il le résout et se met à regarder une comédie avec sa famille. Pendant ce temps, Monica dit au monde réel que Wanda est responsable de tout.