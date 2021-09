Les films qui ont encore retardé leur date de sortie

Nous avons atteint le neuvième mois de 2021 et la pandémie de coronavirus continue d’être la grande pierre de la chaussure pour l’industrie cinématographique, depuis nouveaux retards de sortie annoncés et les téléspectateurs devront continuer à attendre pour voir certaines versions spécifiques. Dans un premier temps, la reprogrammation de Mission impossible 7 et Top Gun : Maverick, mais il y en aura trois autres.

Selon l’explication de divers moyens, la croissance de la variante Delta aux États-Unis a incité cette nouvelle mesure pour Paramount Studios et Sony Pictures. Ce sont des chars qui à une époque sans crise sanitaire auraient eu un impact positif sur le box-office, mais en remarquant ce qui s’est passé avec de grands films tels que Veuve noireIl est clair que personne ne veut être au milieu d’une perte économique.







Dans le cas d Mission impossible 7, à l’origine, il devait sortir en salles le 23 juillet 2021, mais il a ensuite changé de date plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il atteigne la dernière : le 30 septembre 2022. Pour sa part, En haut : Gun Maverick sera enfin diffusée le 27 mai 2022, près de trois ans après le jour fixé par l’étude à l’époque. Tom croisière, star des deux films, est un défenseur qu’ils devraient être vus dans les cinémas, et c’est pourquoi ils n’apparaîtront sur aucun service de streaming.

+ Autres films en retard

En même temps que les changements étaient annoncés pour Mission Impossible 7 et Top Gun : Maverick, le studio Paramount a également notifié que Connard pour toujours a été transféré du 4 février 2022 au 22 octobre de la même année. Qui a également déplacé ses pièces était Sony Pictures, car ils ont profité de l’écart laissé Top Gun : Maverick et finalement Va lancer Chasseurs de fantômes : l’au-delà 19 novembre. Au cours des dernières heures, il a également été confirmé que Venom : qu’il y ait Carnage il a été avancé de deux semaines, le 30 septembre.

Comme le rapportent les sites américains, chacune des sociétés de production consulte régulièrement ces décisions avec des épidémiologistes, espérant récupérer l’argent en 2022 et ne pas subir de lourdes conséquences. En suivant cette ligne, Disney et Marvel Studios sont à la croisée des chemins avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais il n’y a encore rien d’officiel concernant un retard.