After Ever Happy : date de sortie, distribution, intrigue, spoilers et bande-annonce

Avec la sortie de Après nous sommes tombés, les fans qui ont déjà pu voir le film attendent maintenant avec impatience le quatrième volet de la série, Après toujours heureux.

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin devraient revenir pour une autre sortie en tant que Tessa Young et Hardin Scott. Après toujours heureux verront leur relation rocheuse mais passionnée se poursuivre au fil des années et se terminer par un aperçu de l’avenir de la franchise. (Les fans qui ont déjà lu les livres sauront exactement ce qui se passe.)

Après toujours heureux devrait sortir à un moment donné en 2022, mais il n’y a actuellement aucune date de sortie confirmée pour le moment. Voici tout ce que nous savons sur le film jusqu’à présent, y compris la distribution, l’intrigue et la date de sortie.

Après toujours heureux date de sortie : quand sort-il ?

Il n’y a actuellement aucune date de sortie confirmée pour Après toujours heureux, mais le film a déjà été tourné, les fans n’auront peut-être pas à attendre si longtemps.

Voyant comme Après nous sommes tombés est sorti en septembre 2021, il est plus que probable que Après toujours heureux sortira en 2022. Maintenant c’est juste une question de lorsque en 2022 il arrivera.

Nous mettrons à jour cette page dès que nous connaîtrons le Après toujours heureux date de sortie.

Quand était Après toujours heureux filmé ?

Après toujours heureux a été filmé dos à dos avec Après nous sommes tombés à l’été 2020. Les acteurs et l’équipe se sont rendus en Bulgarie pour tourner les deux films en pleine pandémie.

Filmer enroulé Après toujours heureux en décembre 2020, avec Joséphine et Hero faisant leurs adieux à Tessa et Hardin avec un message d’adieu émouvant sur Instagram.

Qui est dans le Après toujours heureux jeter?

De toute évidence, Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin seront de retour en tant que Tessa Young et Hardin Scott.

Ils seront également rejoints par le même casting qui est apparu dans Après nous sommes tombés. Cela signifie que Chance Perdomo reviendra dans le rôle de Landon, Mira Sorvino jouera Carol Young, Frances Turner jouera Karen Scott, Stephen Moyer et Arielle Kebbel reviendra dans le rôle de Christian et Kimberly Vance. Louise Lombard et Ken Estes reviendront également probablement en tant que Trish Daniels et Ken Scott, respectivement.

Il reste encore à confirmer quels autres personnages apparaîtront dans le film.

Que se passe-t-il dans Après toujours heureux?

Pour ceux qui n’ont pas lu le livre d’Anna Todd et qui veulent savoir ce qui se passe, voici votre réponse. (Il y a des spoilers dans les descriptions ci-dessous alors méfiez-vous !)

Après toujours heureuxLe synopsis officiel du film se lit comme suit: « Alors qu’une vérité choquante sur les familles d’un couple émerge, les deux amants découvrent qu’ils ne sont pas si différents l’un de l’autre. Tessa n’est plus la fille douce, simple et bonne qu’elle était lorsqu’elle a rencontré Hardin – tout plus que lui n’est le garçon cruel et de mauvaise humeur pour qui elle est tombée si fort. »

Après toujours heureux verra Hardin et Tessa faire face aux conséquences de ce qui se passe à la fin de Après nous sommes tombés (si vous le savez, vous le savez!) (Oui, à travers tout cela, ils finissent vraiment par rester ensemble.)

Finalement, Tessa et Hardin deviennent parents de deux enfants appelés Emery et Auden. La dernière partie du livre avance pour montrer l’adolescente Emery se rendant à l’école avec son frère Auden, alors qu’Hardin et Tessa d’âge moyen les regardent partir.

Est Après toujours heureux le final Après film?

Oui et non… Après toujours heureux sera le dernier film qui voit Joséphine et Hero à l’écran ensemble comme Tessa et Hardin, mais il y aura DEUX plus de films à venir sur grand écran pour les fans de la série de livres ; une préquelle et une suite.

En avril 2021, il a été confirmé que Avant, le roman prequel de Hardin Scott, sera adapté au cinéma. Teen Vogue a également rapporté que Hero ne reprendra pas son rôle dans la préquelle car il met en vedette un Hardin plus jeune.

Une autre suite a également été confirmée, qui suivra les enfants d’Hardin et Tessa, Emery et Auden, aux côtés de leur cousin Addy. Il a été rapporté que si Hardin et Tessa seront dans les films en tant que personnages secondaires, Hero et Joséphine ne reprendront pas leurs rôles.

Jusqu’à présent, il n’y a pas d’informations sur le casting car l’équipe est encore très tôt dans le processus. Les films devraient commencer à tourner l’un après l’autre à un moment donné en 2021.

