The Suicide Squad a un autre survivant secret révèle le réalisateur James Gunn

Il y a Spoilers en avance pour La brigade suicide. Regarder la scène d’ouverture a définitivement montré aux fans pourquoi les membres de la Task Force X s’appellent Suicide Squad. À peine 12 minutes après le début du film, plus de la moitié de l’équipe a été massacrée sur la plage de Corto Maltese. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, juste cette scène d’ouverture particulière dans La brigade suicide Internet est devenu fou.

J’ai vraiment adoré The Suicide Squad ! King Shark and Rat catcher 2 les aime tous les deux. Cette scène d’ouverture à elle seule était brillante @JamesGunn#TheSuicideSquadpic.twitter.com/u3cHTg9gyR – Quilva (@TheQuilva) 1 août 2021

Cela faisait aussi un moment qu’un blockbuster majeur ne m’avait pas vraiment fait savoir qui allait vivre ou mourir. La Suicide Squad ne tire vraiment aucun coup de poing. Cette scène d’ouverture. Mince. – Film Hangover (@movie_hangover) 30 juillet 2021

Avant même que le film puisse expliquer aux téléspectateurs ce qui se passait, nous avons tout vu de la noyade de la belette, la tête de Savant exploser, le visage de Blackguard se faire arnaquer, Boomerang étant empalé par un hélicoptère, TDK saignant avec ses bras détachés, Javelin tendant son arme à Harley Quinn avant de mourir, à Mongal étant transformé en un tas de goop. Alors que les fans ont vu certains personnages survivre jusqu’à la fin du film (y compris Peacemaker et Weasel), James Gunn avait récemment révélé qu’un personnage de l’assaut de la plage n’était pas mort après tout. Lors d’une soirée de veille virtuelle pour La brigade suicide, le réalisateur James Gunn a partagé quelques secrets des coulisses de la quasi-suite. L’un de ces secrets concernait la mort supposée de TDK

Pendant la soirée de veille virtuelle, James Gunn a encouragé les fans à rechercher des détails très importants concernant TDK alias The Detachable Kid. « Il est important de noter que si vous regardez les signaux de vie dans le hub de communication, TDK n’est pas mort », a tweeté Gunn. L’acteur de TDK, Nathan Fillion, avait ensuite retweeté la note du réalisateur, ajoutant également ses propres pensées. « Je l’ai remarqué très fort quand j’ai vu ça au théâtre », a-t-il cité-retweeté en réponse. « Encore mes excuses pour le dérangement. »

Important à noter si vous regardez les signaux de vie dans le hub de communication TDK n’est pas mort. @NathanFillion#TSSWatchParty – James Gunn (@JamesGunn) 31 août 2021

En tant que soirée de veille virtuelle pour La brigade suicide Suite, James Gunn a ensuite été interrogé par plusieurs fans sur les personnages qui feront une apparition aux côtés de John Cena dans sa prochaine série HBO Peacemaker. Le cinéaste a ensuite révélé une liste de noms, dont Emilia Harcourt et John Economos, tout en taquinant un autre personnage. « Emilia Harcourt, John Economos, et bien, peut-être un de plus. »

De nombreux fans spéculent maintenant que le seul personnage manquant que James Gunn n’a pas encore mentionné ne serait autre que le TDK de Nathan Fillion. 2022.

La brigade suicide est un film de super-héros américain de 2021 basé sur DC Comics mettant en vedette l’équipe du même nom. Le film a été produit par DC Films, Atlas Entertainment et The Safran Company, et distribué par Warner Bros. Pictures. La brigade suicide sert également de suite autonome à Escouade Suicide (2016) et sera le dixième film de DC Extended Universe (DCEU).

Écrit et réalisé par James Gunn, l’ensemble comprend Idris Elba, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Jai Courtnry, Peter Capaldi, Alice Braga et Pete Davidson. The Suicide Squad est actuellement disponible en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle arrive de l’IGN.

Sujets : Suicide Squad 2, Suicide Squad