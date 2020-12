Qui est Sephiroth de « Final Fantasy VII »?

Avec l’arrivée de Sephiroth à Smash Bros.Ultimate, nous vous racontons l’histoire de Ange à une aile, le premier SOLDAT pour arriver à la première classe et à l’ennemi juré de Nuage, Sephiroth est L’épéiste antagoniste le plus mémorable des jeux vidéo. (SPOILERS DE FINAL FANTASY VII ORIGINAL)

Sephiroth est le principal antagoniste de « Final Fantasy VII », est le résultat d’une expérience menée par le Méga société Shinra, dans laquelle des cellules de la forme de vie extraterrestre de Jenova ont été injectées alors qu’elle était encore un foetus.

En découvrant cela, Sephiroth décide de suivre ce que vous croyez être votre destin et de prendre le contrôle du Planète, tandis que Nuage et les autres protagonistes du jeu essaient de l’arrêter. Sephiroth était fait de rang SOLDAT première classe avant la guerre de Shinra contre la nation de Wutai, était devenu si puissant que des clauses de réserve spéciales ont dû être maintenues par le organisation au cas où il déciderait de changer de camp.

À un certain moment de la l’histoire, Sephiroth assassine Aerith Gainsborough, tandis qu’elle invoque le sacré à l’aide de la matière blanche, seule magie capable d’arrêter ses plans.

Des plans Sephiroth devaient créer une météorite et frapper la terre afin de prendre le le contrôler et l’utiliser comme moyen de transport Dans toute la galaxie, il parvient à invoquer la météorite et se déplace à l’intérieur de la planète pour contenir la magie qu’Aerith a invoquée à l’époque.

Cependant, Sephiroth est vaincu par Nuage et tout le groupe de AVALANCHE, Parvenant à sauver le monde, l’ombre de Sephiroth a toujours hanté Cloud depuis et a juré de ne jamais devenir un souvenir.

