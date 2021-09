Janet Jackson partage le premier teaser du documentaire : « This Is My Story, Told by Me »

Janet Jackson a révélé le premier teaser de son documentaire de deux nuits, « Janet », qui sortira en janvier 2022 pour célébrer le 40e anniversaire du premier album de la star.

Des amis et des célébrités telles que Paula Abdul et Mariah Carey sont montrés dans le teaser, parlant du lien qu’ils ont avec la star tout en parlant de sa carrière. « C’est une femme autonome », a déclaré Carey. « Elle est une force avec laquelle il faut compter », a ajouté Abdul. Des membres de la famille apparaissent également, avec des clips de feu Michael Jackson avec sa sœur cadette, ainsi que Tito Jackson disant: « Elle sera toujours ma petite sœur » dans le teaser.

Chanté en dessous de tout cela, Jackson’s « Control » de 1986, qui raconte comment elle a pris les rênes de son propre récit après avoir dit oui à tout le monde dans sa vie quand elle était plus jeune. « Mais c’était il y a longtemps », déclarent les paroles. Le premier album de Jackson, intitulé « Janet Jackson », est sorti en 1982 alors qu’elle avait 16 ans. « C’est mon histoire racontée par moi, pas à travers les yeux de quelqu’un d’autre », dit Jackson dans le clip.

Plus de cinq ans de préparation, le documentaire de quatre heures suit Jackson alors que sa famille traverse la perte de leur père, Joseph, décédé en 2018. Le film montre également des images d’archives et des récits détaillés de certains des plus grands moments de la star. , y compris son apparition au Super Bowl 2004 avec Justin Timberlake, qui a déclenché une controverse qui l’a suivie jusqu’à nos jours.

« Janet » est produit par Janet et Randy Jackson. Rick Murray est producteur exécutif pour Workerbee et Brie Miranda Bryant est productrice exécutive pour A&E Networks. Ben Hirsch dirige.

