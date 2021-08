Les films que Netflix sort en août 2021 !

Netflix, le géant du streaming, propose chaque mois différentes alternatives dans son catalogue de films et documentaires. Le contenu est renouvelé avec l’objectif clair de surprendre ses abonnés et de continuer à croître. Août 2021 ne fait pas exception et propose des premières telles que Sweet Girl, The Kissing Stand 3 et il est comme ça. Ce sont quelques-uns des titres qui arrivent sur la plateforme ce mois-ci. Consultez la liste complète pour organiser comment et quand voir le contenu !

+ Films et documentaires à venir sur Netflix en août

JackAss 3.5 Le film non censuré | 8/1/2021

Une expérience amusante avec l’équipe Jackass qui teste les limites du décorum avec divers appareils dangereux.

JackAss 3 | 8/1/2021

Johny Knoxville revient avec de nouveaux exploits qui incluent des animaux sauvages, des hauteurs dangereuses et bien d’autres choses folles.

Star Trek | 8/1/2021

Lors de leur premier voyage à bord de l’Enterprise, James T. Kirk et M. Spock tentent de vaincre un commandant romulien vengeur.







1976 | 04/08/2021

Une femme enceinte lutte pour prouver l’innocence de son mari accusé d’avoir participé à un coup d’État militaire raté. Inspiré d’un cas réel.

Mouvement mortel | 04/08/2021

Un jeune couple accepte un marché et emménage dans une maison de rêve pour sauver leur mariage. Bientôt, des événements inquiétants révèlent le passé trouble de sa nouvelle maison.

Tango féroce | 5/8/2021

Tango, l’une des premières rock stars d’Argentine, mène une vie bien remplie pendant une période mouvementée, pleine de gloire et de désespoir.

En attendant le flotteur | 5/8/2021

Comédie noire devenue classique argentin qui raconte les aventures d’une famille qui croit que Mama Cora est décédée et organise une veillée mouvementée.







En direct | 6/8/2021

Un mélomane Kinkaju entreprend un voyage de La Havane à Miami pour accomplir son destin et livrer une chanson d’amour d’un vieil ami.

Le nuage | 6/8/2021

Une mère célibataire élève des sauterelles comestibles pour leur haute teneur en protéines, mais a du mal à les reproduire. Jusqu’à ce qu’il découvre qu’ils aiment le sang.

Photo : Netflix



Les deux reines | 6/8/2021

À l’âge de dix-huit ans, la reine Mary retourne en Écosse pour gouverner son pays et affronter sa cousine, la reine Elizabeth I, pour le trône d’Angleterre.

Bienvenue à Marwen | 6/8/2021

Après avoir subi une attaque brutale, un artiste est brisé et perd la mémoire. Créer un monde miniature vous aide à gérer le traumatisme et à reprendre la vie.

Le stand de baisers 3 | 8/11/2021

Déterminée à profiter au maximum de son dernier été avant l’université, Elle planifie sa liste de souhaits alors qu’elle se débat avec tout ce qui l’attend avec Noah et Lee.







La déesse de l’asphalte | 8/11/2021

Une femme retourne dans son quartier troublé du Mexique, devenue une star de la musique, ignorant que des fantômes du passé et des factures en attente l’attendent.

Beckett | 13/8/2021

Après un accident de voiture en Grèce, un touriste américain est pris dans un complot politique qui met sa vie en danger.







L’art de se défendre | 17/08/2021

Fatigué d’être la cible du ridicule, un homme doux décide de suivre des cours de karaté, mais son énigmatique instructeur lui fait découvrir une sous-culture de masculinité toxique.

Amours Modernes | 18/08/2021

Dans CDMX, la mort surprenante de la matriarche d’une famille provoque une série de révélations lors de la rencontre de plusieurs frères qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps.

Le meilleur moment | 18/08/2021

Lassée d’affronter les hauts et les bas du monde des rencontres, une femme atteinte d’une maladie génétique rare décide de jeter son dévolu sur l’amour, accompagnée de ses meilleurs amis.

Journaux d’un échange | 18/08/2021

Pour ajouter de l’excitation à leur vie, deux amis se lancent dans une aventure transformatrice à l’étranger avec des étudiants d’échange. Éviteront-ils d’avoir des ennuis ?

Fille douce | 20/08/2021

Ravagé par le meurtre de sa femme, un homme (Jason Momoa) cherche à se venger tout en protégeant la seule famille qui lui reste : sa fille.







Il est comme ça | 27/08/2021

Dans cette version du film She’s That Way, une influenceuse se lance un défi : faire du garçon solitaire de l’école le roi du bal.

Le cinquième ensemble | 27/08/2021

Un joueur de tennis professionnel revient à Roland-Garros pour montrer à tous qu’il est toujours en force.

+ Documentaires et spéciaux

Shiny Flakes : le cybernarco adolescent | 8/3/2021

Max S. révèle comment il a construit un empire de la drogue à l’adolescence dans l’histoire vraie derrière la série Comment vendre des drogues en ligne (rapidement).

Flocons brillants. Photo : Netflix.



Prier : la croix dans le placard | 8/3/2021

Les survivants et anciens dirigeants de la soi-disant « thérapie de conversion » parlent des dommages profonds que le mouvement a causés à la communauté LGBTQ.

Proie loin. Photo : Netflix.



Cowboys de la cocaïne : les rois de Miami | 04/08/2021

Deux amis d’enfance passent de décrocheurs scolaires aux barons de la drogue les plus puissants de Miami dans cette histoire vraie d’une saga criminelle de plusieurs décennies.

À découvert

Cinq docuseries qui offrent un regard neuf sur des histoires épiques du monde du sport au sens large.

Découvert : Le combat entre les Detroit Pistons et les Indiana Pacers | 10/08/2021

Réalisé par Floyd Russ (Zion) et présentant des images inédites du combat Pistons-Pacers démêlé par ceux qui l’ont vécu.

à découvert : pacte avec le diable | 17/08/2021

Réalisé par Laura Bronson, il raconte l’histoire de la boxeuse Christy Martin sur ses combats dans et hors du ring.

Découvert : Caitlyn Jenner | 24/08/2021

Des images et des vidéos découvertes récemment servent à raconter la vie sportive de Caitlyn Jenner et sa relation avec ses enfants.

Découvert : Mafia sur glace | 31/08/2021

Il révèle l’histoire d’un gang inadapté de joueurs de hockey sur glace connu sous le nom de Trashers, qui a reçu les ordres du fils adolescent d’un chef de la mafia.

Phill Wang : Philly Philly Wang Wang | 10/08/2021

Le comédien Phil Wang aborde le temps qui passe et les aliments insolites dans ce spécial tourné au London Palladium

Micha et les loups | 8/11/2021

Quand elle était petite, elle a échappé à l’Holocauste et a vécu parmi les loups. C’est du moins ce qui compte. La vérité importe-t-elle dans une histoire aussi extraordinaire ?

Lokillo : Rien n’est pareil | 8/12/2021

Travail à distance, école à domicile, lavage des mains et pas de câlins. Dans ce monde post-pandémique, Lokillo Florez se moque de la nouvelle normalité.

Mémoires d’un meurtrier : les bandes Nielsen | 18/08/2021

Le tueur en série britannique Dennis Nielsen raconte sa vie et ses crimes à travers des bandes audio effrayantes enregistrées depuis sa cellule.

Bob Ross : Accidents heureux, trahisons et cupidité | 25/08/2021

L’histoire inédite du prolifique illustrateur de paysages et animateur de Le plaisir de peindre avec Bob Ross.

Bob Ross. Photo : Netflix.



Joao de Dios : Guérisseur et criminel | 25/08/2021

Le médium Joao Texeira de Faria prétend faire des miracles et acquérir une renommée internationale, jusqu’à ce que les victimes de ses horribles abus avouent la vérité.

Aviron à contre-courant | 25/08/2021

Un documentaire sur l’aventure d’un homme qui a décidé d’être le premier à faire du kayak sur les quatre grandes rivières qui coulent du mont sacré Kailash au Tibet.

Rouler à l’heure : Saison 3 | 27/08/2021

Une nouvelle occasion d’en savoir plus sur les talents et les secrets des groupes POP japonais.

La vérité sur John DeLorean | 31/08/2021

De son ascension à sa disgrâce dans l’industrie automobile, ce documentaire passe en revue son héritage de puissance, de voitures rapides et de drogues.

+ Enfants et Famille

Astro Boy | 8/1/2021

Jeune robot aux super pouvoirs, il se lance dans la dangereuse aventure de chercher un but avant de revenir sauver ses proches.

Montrer les chiens | 8/1/2021

Accompagné d’un agent du FBI, un chien policier coriace doit se faire passer pour un animal de compagnie poli lors d’une exposition canine pour sauver un bébé panda.

La garderie des papas | 8/1/2021

Deux publicistes licenciés, dont les femmes doivent aller travailler, s’occupent de leurs enfants. Ainsi commence l’aventure de prendre soin de vos enfants.

Tarzan | 04/08/2021

Après avoir été élevé par des singes, Tarzan tombe amoureux de l’intrépide Jane Porter, qui l’aide à défendre sa maison contre le principal prédateur des Énergies Greystoke.

Hôtel Transylvanie 3 : Monstres de vacances | 8/8/2021

Dracula est ravi lorsqu’il rencontre Ericka, la charmante et mystérieuse capitaine du monstrueux croiseur que Mavis organise pour la famille.

Hôtel Transylvanie 3. Photo : Netflix.



La vie secrète de vos animaux | 16/08/2021

Deux chiens ennemis piégés dans le monde extérieur se réunissent avec un objectif commun : affronter une bande d’animaux furieux qui veut attaquer les humains.

Les aventures de Peabody et Sherman | 16/08/2021

M. Peabody est un chien de génie qui a beaucoup de succès, mais le jeune Sherman, son fils adoptif, l’emmène dans un voyage à travers le monde et à travers l’histoire. Un voyage plein d’aventures.

La maison bruyante : le film | 20/08/2021

Ce n’est pas facile d’être l’enfant du milieu et le seul garçon de la famille Loud, mais les choses changent pour Lincoln lors de son voyage en Écosse.

+ Anime

Chasseur de Monstres : Légendes de la Guilde | 8/12/2021

Dans un monde où humains et monstres vivent dans un équilibre précaire, le jeune chasseur Aiden se bat pour sauver son village d’un dragon.