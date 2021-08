Les fans pensent avoir compris pourquoi Fred Durst de Limp Bizkit a adopté un nouveau look

Le groupe de rock populaire des années 90 a fait une apparition au festival Lollapalooza samedi 31 juillet, et c’est la nouvelle coiffure du chanteur qui l’a fait devenir une tendance sur Twitter.

Son nouveau look impliquait une moustache en guidon et le joueur de 50 ans arborait une crinière argentée de longueur moyenne.

Un utilisateur de Twitter semblait avoir tout compris et a écrit: « Je pense que la révélation de leur nouvel album et de la nouvelle chanson ‘Dad Vibes’ rend tout cela beaucoup plus logique.