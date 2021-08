Une tranche d’histoire : vous pouvez désormais acheter un morceau du gâteau de mariage de la princesse Diana

Un doux souvenir de l’un des mariages les plus emblématiques du 21e siècle peut être tout à vous, mais cela vous coûtera cher.

Quatre tranches de gâteau du mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981 seront mises aux enchères la semaine prochaine, et si la fascination du public pour le défunt royal est une indication, elles se vendront forcément comme des petits pains.

Une liste en ligne sur le site Web de Dominic Winter Auctioneers estime qu’une seule tranche du gâteau de 40 ans se vendra entre 277 € et 416 € lorsque la vente aux enchères sera lancée le 11 août, ce qui en fait un dessert assez cher.

Bien sûr, le gâteau n’est pas exactement destiné à être mangé – à moins que vous n’ayez envie de vous casser une dent – ​​mais les gens désireux de posséder un morceau d’histoire royale ne s’en soucieront probablement pas.

Selon la liste, la « grande tranche de glaçage de gâteau et base de massepain » provient de l’un des 23 gâteaux de mariage qui ont été préparés pour le mariage royal de 1981 et provenaient probablement du côté du gâteau ou du dessus d’un gâteau à un étage. .

Il appartenait à l’origine à Moyra Smith, qui travaillait pour la reine mère, et les commissaires-priseurs pensent qu’il a dû être envoyé au personnel de Clarence House pour en profiter. En 2008, la famille de Smith a vendu le gâteau à Dominic Winter Auctioneers.

La plupart des gâteaux de 40 ans seraient en mauvais état, mais celui-ci semble avoir été bien conservé dans du film alimentaire, placé sur une base en carton/aluminium et conservé dans un vieux moule à gâteau.

« Il semble être exactement dans le même bon état que lors de la vente à l’origine, mais nous vous déconseillons de le manger, et la lettre royale et la bouteille de bière commémorative qui accompagnaient le lot ne sont pas présentes », indique la liste des enchères.

En rapport

Malgré tout, les commissaires-priseurs ajoutent quelques autres souvenirs royaux pour compenser les éléments manquants : un programme imprimé pour la cérémonie de la cathédrale Saint-Paul et un programme pour le petit-déjeuner du mariage royal de Buckingham Palace.

Le gâteau orné pèse 28 onces et le glaçage blanc est décoré des armoiries royales, d’une gerbe de feuilles et d’un petit fer à cheval en argent.

Les acheteurs impatients peuvent prendre rendez-vous pour voir le gâteau le 9 ou le 10 août et le jour de la vente aux enchères, les enchères en direct peuvent être effectuées en personne, en ligne, par téléphone ou par appel d’offres.

Une fois la nouvelle annoncée, les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur surprise qu’un morceau de gâteau du mariage royal soit toujours là.

L’idée de dépenser des centaines de dollars pour une part de gâteau que vous ne pouvez pas manger était suffisante pour faire sangloter un utilisateur de médias sociaux.

Je regardais les informations de la BBC et il y avait un titre « le gâteau de mariage du prince Charles et de la princesse Diana ne sera pas mis aux enchères, il a été recommandé aux personnes qui l’achètent de ne pas le manger »😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — (@anantgvg77) 29 juillet 2021

Mais ce n’est pas la première fois qu’un morceau comestible de souvenirs royaux est mis aux enchères. En 2017, une seule tranche du gâteau aux fruits à huit étages du prince William et de l’ancienne Kate Middleton a été mise aux enchères. Les estimations pour le morceau de gâteau de six ans fixent le prix entre 1 000 € et 1 550 €.

En rapport

L’année suivante, l’un des huit étages du mariage du couple a été servi lors d’un thé privé à Clarence House après le baptême du prince Louis. Les parents de trois enfants ont également éclaté le reste du gâteau lors des baptêmes de la princesse Charlotte et du prince George.