Nous admirons la bravoure des personnes prêtes à se faire rôtir sur Internet. C’est une chose d’avoir quelques amis qui décortiquent votre apparence, mais c’en est une autre d’avoir quelques milliers d’étrangers qui vous déchirent sans pitié (métaphoriquement parlant). Quoi qu’il en soit, beaucoup de gens adorent le faire – d’où tout le subreddit r/roastme.

On imagine que la plupart d’entre eux le prennent avec un grain de sel, mais qui sait, certains de ces rôtis sont carrément sauvages. Nous imaginons que plus d’un ont regretté leur décision. Soit ça, soit ils ont appris à rire un peu plus d’eux-mêmes. Jetez un œil à ces 39 torréfactions pour voir ce que vous en pensez.