Aux grands maux, les grands tapis roulants : celui de cette mine mexicaine transporte 25 000 tonnes par heure

Parfois on parle de ponts très fous, de grands barrages, d’énormes cargos et même de mares aux profondeurs record, parfois les mégastructures ne doivent pas mesurer plus de 4 mètres de large. Bien sûr, l’inégalité de le tapis roulant de la Minera Media Luna il a un vertige d’inégalité.

En fait, cet outil a été construit pour couvrir le transport des matériaux du gisement aurifère El Limón-Guajes, situé dans un terrain difficile d’accès et un dénivelé de 400 mètres. Il est situé au Mexique et a été construit pour pouvoir transporter des milliers de tonnes par heure sans nécessiter des centaines de camions, car ils ne peuvent pas accéder au point d’origine.

Le chemin le plus court, bien que suspendu dans les airs

La bande transporteuse est une structure colossale qui couvre une distance de 1 300 mètres. Il a été construit par la société Doppelmayr Transport Technology, spécialisée dans la construction de téléphériques, funiculaires, télésièges et de ce type de véhicule et de systèmes à base de tapis roulants ou de traînage par câble.

Parler de bandes transporteuses, a priori, peut paraître peu attrayant, mais c’est une structure capable de transporter 25 000 tonnes de matériaux en une heure. Quelque chose qui est réalisé sans avoir besoin d’effectuer un travail trop complexe et pour des raisons environnementales, une partie de ce que recherchait la société minière, comme on dit à Microsiervos.

Au-dessus de ces lignes, nous voyons que Doppelmayr a sa propre vidéo qui montre le fonctionnement du tapis roulant. La vérité est que la musique épique n’est pas mauvaise pour lui, vu la perspective de la bande elle-même et comment cette irrégularité descend.

RopeCon, comme le système s’appelle, présente des avantages tels que la possibilité de trier les rivières et les vallées sans nécessiter trop d’infrastructures. L’entreprise promet entretien facileBien que comme on le voit partiellement à la fin de la vidéo, si quelque chose se casse, vous devez vous déplacer à n’importe quel endroit et faire la réparation en hauteur, donc cela ne devrait pas non plus être un travail pour tous les publics.

Bien qu’il s’agisse d’une solution avec peut-être moins d’impact que d’autres, l’exploitation minière elle-même a également des conséquences que les villes voisines ont tendance à subir, comme dans la plus grande mine d’or d’Europe (dans les Asturies), et de Google Maps, on apprécie autant la bande que toute la ferme. Il n’y a pas un trou aussi gros que celui de la mine de diamants Mir ou quelque chose d’aussi dramatique (et illégal) que les « rivières d’or de l’Amazone », mais l’impact de ces exploitations est toujours considérable, donc mieux si vous optez pour des systèmes qui le minimisent autant que possible.

Images | https://www.dopelmayr.com/fr/