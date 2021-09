Les fans pensent que Jeffree Star a payé des robots pour laisser des commentaires positifs sur une nouvelle vidéo

Jeffree Star a mis en ligne une nouvelle vidéo au cours du week-end, mais les fans soupçonnent qu’il essaie de brosser ses récents drames en utilisant des robots pour laisser des commentaires positifs et supprimer tout signe d’accusations portées contre lui.

Jeffree Star a eu sa juste part de drame cette année, et juste au moment où il pensait que son style de vie de millionnaire avait quelque peu repris comme d’habitude, les fans pensent qu’ils ont, une fois de plus, surpris le gourou de la beauté. Et ils n’en sont pas contents.

L’homme de 34 ans a récemment été pris dans un scandale avec son ami de longue date Shane Dawson, ainsi que face à des accusations de racisme lui-même. Le drame a conduit Morphe à abandonner Jeffree Star Cosmetics, et la star a passé les dernières semaines à essayer de convaincre les fans que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu’elles le paraissent.

Bien sûr, nous sommes en 2020, et les gens ne sont pas prêts à oublier si facilement, et alors que les supporters boycottent ses produits et que ses vues sur YouTube diminuent, ils ont également remarqué que Jeffree aurait pu utiliser des bots pour faire paraître les choses un peu plus rose qu’eux.

Jeffree a récemment été impliqué dans un scandale avec son ami de longue date Shane Dawson. Image : Rodin Eckenroth/WireImage/Jeffre Star via YouTube

Dans un tweet, un utilisateur a souligné que tous les commentaires négatifs faisant allusion à des allégations portées contre Jeffree avaient été supprimés de sa nouvelle vidéo et qu’il bloquait quiconque suggérait sa culpabilité. Sous la vidéo, dans laquelle il a repris son habitude pétillante, jouant avec le maquillage et « répondant aux rumeurs sur lui-même », il y a aussi des centaines de commentaires suspects de bots et d’autres fausses chaînes.

Des messages positifs, y compris « ne mentez pas, qui d’autre est fan de Jeffree ? » suivi de « donner de l’argent à une œuvre de bienfaisance pour 10 abonnés » ont apparemment été payés pour apparaître au bas de la vidéo, et la théorie aurait du sens compte tenu du contrecoup et des tensions actuels avec lui dans la communauté de la beauté.

Malheureusement pour le créateur, ses fans aux yeux brillants l’ont remarqué et spamment la section des commentaires au point qu’il lui serait presque impossible de continuer à les supprimer.

« Il n’y a aucun commentaire à consulter car ils ont été supprimés ou masqués », a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté: « Est-ce qu’il essaie vraiment d’être sur la page des tendances avec tous ces faux commentaires parce que plus personne ne regarde? Nous vous voyons huer ».

La vidéo a considérablement moins de vues que ses téléchargements habituels avec seulement 1,5 million de visionnages par rapport à sa moyenne de 15 à 25 millions, il n’y aurait donc aucune surprise s’il essayait de sauver sa réputation.

Mais pour l’instant, Jeffree marche sur de la glace mince à chaque téléchargement. Les gens ont également remarqué qu’il agissait un peu plus prudent que d’habitude, en prenant soin de ne rien dire de négatif sur d’autres personnes ou marques – vraisemblablement en raison de sa situation juridique actuelle avec Tati Westbrook.

.

