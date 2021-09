Voici à quoi ressemble AnnaSophia Robb aujourd’hui à 27 ans

Charlie et la chocolaterie C’est l’un des grands classiques pour enfants de ce millénaire. Réalisé par l’incroyable Tim Burton, le film est sorti en 2005 et raconte l’histoire d’un jeune homme très solidaire qui aspire à connaître l’usine de Willy Wonka, où est fabriqué le meilleur chocolat du monde. Son rêve devient réalité lorsqu’il accède enfin aux cinq billets d’or exclusifs, qui sont offerts aux enfants de différents pays pour faire connaissance avec ce lieu particulier et magique. Deux des enfants qui ont obtenu le plus de reconnaissance après ce film sont Freddie highmore, connu pour sa performance magistrale dans Le bon docteur, et AnnaSophia Robb.







Aujourd’hui, l’actrice a 27 ans et, avec un profil très bas, elle a réussi à construire une carrière intéressante après ce film qui lui a valu une reconnaissance internationale. Au Charlie et la chocolaterie, AnnaSophia a donné vie à violette, une fille gâtée et compétitive qui ne mâchait du chewing-gum que pour séduire les autres. Désormais, le temps a passé et l’interprète du Colorado, aux Etats-Unis, vient de sortir un blockbuster en Starzplay et des centaines d’autres projets vous attendent.







AnnaSophia Robb : c’est ainsi que l’actrice de Charlie et la chocolaterie sait aujourd’hui

Anna est née en décembre 1993 dans la ville de Denver et, dès son plus jeune âge, elle s’est intéressée aux activités artistiques, mais aussi sportives. En fait, étant enfant, j’ai fait de la gymnastique et aussi différents types de danses. Bien qu’alors il ait décidé de rester avec la performance. C’est ainsi qu’il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 8 ans après avoir joué dans une publicité télévisée. Des années plus tard, il apparaîtrait dans le film Samantha : une fille américaine en vacances et cela lui permettrait de jouer Charlie et la chocolaterie, en 2005.

AnnaSophia Robb à la première de Stillwater (Photo: Getty)



Ce rôle dans le film Tim Burton lui a donné un coup d’envoi pour une reconnaissance internationale. Pourtant, AnnaSophia a partagé son travail d’actrice avec l’Université. En fait, une fois ses études terminées, il a fréquenté l’Université de New York. Pendant ce temps, il a joué dans des films comme Soul Surfer, Jack of the Red Hearts, Monster Show, Lansky, entre autres bandes.

Bien sûr, il a également participé à des émissions de télévision telles que Litte brûle partout de Amazon prime et à côté de rien de moins que Reese Witherspoon. Et il y a plus. Ce dimanche en première Dr Mort, un thriller sur le sinistre cas de l’ancien neurochirurgien Christopher Duntsch, condamné à la prison à vie pour avoir mutilé ses patients. Robb, ici, joue le procureur de l’affaire, et le fait à côté de Joshua Jackson, Alec Baldwin et Christian Slater.

Concernant sa vie personnelle, AnnaSophia s’engage à Trevor pauIl l’a partagé avec ses plus de 3 millions de followers avec des photos super douces, il y a quelques jours à peine. « Je veux être avec toi partout ! Et maintenant ça atteint nos cœurs Nous nous sommes fiancés !!! YAHHHHOOOOOOO ! C’est mon meilleur ami, le plus grand homme que je connaisse, et une très mauvaise garce. Je ressens une pure joie de commencer le reste de nos vies ensemble !« , a exprimé l’actrice.

