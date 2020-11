Philips Diamondclean: Les Avantages D'une Brosse à Dents électrique Sonique

Se brosser les dents régulièrement est essentiel pour l’hygiène bucco-dentaire. Le résultat dépend de la technique et de la durée du brossage – et bien sûr de la brosse à dents utilisée. Les dentistes conseillent généralement d’utiliser une brosse à dents électrique au lieu d’une simple brosse à dents manuelle pour éviter les erreurs de nettoyage. En utilisant le Philips Sonicare DiamondClean HX9392 / 40, nous vous expliquerons ce qui fait une bonne brosse à dents électrique et quels avantages les brosses à dents soniques offrent.

Vous devez faire attention à cela lors de l’achat d’une brosse à dents électrique

Lors du brossage des dents, il n’est pas important de se frotter les dents aussi fort que possible – au contraire: les simples brosses à dents manuelles exercent souvent trop de pression, ce qui à long terme peut endommager les gencives et les dents. Les bonnes brosses à dents électriques traitent cette erreur de nettoyage avec une Controle de la pression d’autre part: les appareils arrêtent le nettoyage si une pression excessive est appliquée. Certains modèles ont également un voyant indicateur de pression visuel qui s’allume lorsqu’une pression excessive est appliquée.

Les brosses à dents électriques ne sont pas toutes des brosses à dents électriques! Il vaut la peine de jeter un œil à l'équipement et aux «valeurs internes».

Aussi utile: un Fonction minuterie garantit que vos dents sont brossées suffisamment longtemps et uniformément pour qu’aucune zone de la bouche ne soit laissée de côté. Idéalement, la brosse à dents offre également différents programmes de nettoyagepour que les personnes ayant des gencives sensibles, par exemple, puissent choisir une intensité douce.

Une autre indication d’une bonne brosse à dents électrique est une longue durée de vie de la batterie. Les modèles de haute qualité durent plusieurs semaines avec une seule charge, tandis que les maisons bon marché ne durent souvent que quelques jours. Voyages-tu beaucoup? Assurez-vous ensuite que la brosse à dents ne doit pas être branchée pendant au moins une semaine.

le Coûts pour les bonnes têtes de brosse sont un facteur qui ne doit pas être sous-estimé, les têtes échangeables peuvent entrer dans l’argent. Enfin, vous devez remplacer la tête de la brosse à dents – similaire à la brosse à dents manuelle – tous les trois mois afin d’éviter la formation de germes.

Brosse à dents sonique vs. Brosse à dents avec tête de brosse rotative

Avec les brosses à dents électriques, vous pouvez choisir entre des modèles à rotation oscillante et des brosses à dents soniques. Les dispositifs oscillants-rotatifs ont généralement une tête de brosse ronde, nettoient les dents avec des mouvements de rotation rapides et sont généralement moins chers à l’achat.

L’avantage de la brosse à dents sonique est qu’elle réalise beaucoup plus de mouvements de tête de brosse par minute avec sa tête de brosse vibrante allongée que les modèles rotatifs. Ainsi, les performances de nettoyage sont meilleures. De plus, lors du brossage avec une brosse à dents sonique, moins de pression est automatiquement exercée sur les dents et les gencives, et les vibrations de la brosse garantissent que les espaces entre les dents sont également parfaitement nettoyés.

Top modèle pour dents blanches: Philips Sonicare DiamondClean HX9392 / 40 de profil

Avec un équipement de haute qualité: le Philips DiamondClean HX9392 / 40.

Les données les plus importantes en un coup d’œil Mouvements de la tête de brosse par minute: 62000

Nombre de programmes: 5

Nombre de pièces à main fournies: 2 (blanc / or rose et noir / argent)

Têtes de brosse fournies: 2

Autonomie de la batterie: jusqu’à trois semaines

La Philips Sonicare DiamondClean HX9392 / 40 est le meilleur exemple de brosse à dents sonique, elle vous permet de vous brosser les dents en douceur et efficacement. La tête de brosse du HX9392 / 40 se déplace 62 000 fois par minute. Selon le fabricant, la brosse à dents sonique élimine jusqu’à dix fois plus de plaque qu’une simple brosse à dents manuelle. Ceci est important car la plaque dentaire peut entraîner une carie dentaire et une inflammation des gencives.

La minuterie dite à quatre quadrants garantit que vous nettoyez toujours assez longtemps. De plus, lorsque vous vous brossez les dents, il vibre pour indiquer quand vous devez vous déplacer vers une autre zone de la bouche afin de pouvoir nettoyer toutes les dents uniformément.

Changer le mode de nettoyage? Appuyez simplement plusieurs fois sur le bouton de la pièce à main jusqu'à ce que le programme souhaité s'allume.

Avec le bouton sur la pièce à main, vous pouvez choisir entre cinq modes:

«Clean» est le programme de nettoyage quotidien des dents.

« Blanc » élimine les décolorations disgracieuses sur la surface de la dent.

« Sensitive » convient aux gencives sensibles ayant tendance à saigner les gencives.

«Gum Care» est le mode pour un massage doux des gencives qui favorise la circulation sanguine et soutient ainsi la santé des gencives.

«Deep Clean» est idéal pour nettoyer les zones difficiles d’accès telles que la gencive et les espaces entre les dents.

Pratique: grâce à l’affichage éclairé sur la pièce à main, vous avez toujours en vue le niveau de la batterie. Selon Philips, la brosse à dents dure jusqu’à trois semaines avec une seule charge – vous pouvez donc laisser l’élégante station de charge en verre à la maison lorsque vous êtes en vacances.