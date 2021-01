Cobra Kai: le fils de John Kreese était dans la saison 3 et vous ne l’avez pas remarqué

Le service de streaming Netflix a fait ses débuts comme la nouvelle maison de «Cobra Kai» avec la première de sa troisième saison le 1er janvier. Rappelons que cette production a été acquise par la plateforme en 2020, puisqu’elle appartenait à YouTube Premium, où les deux premières tranches ont été lancées. À ce jour, il continue d’être l’un des contenus les plus consultés et vise à battre des records.

L’un des moments forts de cette saison 3 a été John Kreese, le personnage joué par Martin Kove, car il était un élément important pour être le principal méchant de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Là, nous le voyons à nouveau diriger le dojo Cobra Kai et essayez de guider ses élèves à sa manière, comme il l’a fait dans les films, sous la devise: « Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié ».

Tout au long de cette saison, nous avons été témoins de divers flashbacks dans sa vie, où nous en avons découvert davantage sur son passé et ses expériences pendant la guerre du Vietnam. Avant de s’enrôler dans l’armée, ils nous ont fait savoir que sa mère s’était suicidée, et pour couronner le tout, elle est maltraitée par un garçon alors qu’elle travaillait dans un restaurant. Qui était le jeune homme qui l’intimidait?







Le jeune homme qui apparaît comme capitaine de l’école est Jesse Kove, fils de Martin Kove (Kreese). Dans une interview avec Entertainment Weekly, il a déclaré: « Ce fut un grand honneur de jouer dans ce monde qui m’a élevé toute ma vie ». « J’avais l’impression de rejoindre cet héritage de l’univers de Karate Kid, mais cela ressemblait aussi à cette expérience de rêve. Comment pourrais-je être dans cet univers? Et ces flashbacks étaient un véhicule parfait pour cela. J’espère que j’en étais fier. père »il a commenté.

Pour sa part, Martin déclaré: « Dès que je suis entré, les scénaristes sont sur le plateau et tout le monde regarde cette scène où Jesse est parce qu’il avait un appel avant moi. ». «Ils m’ont arrêté et ont dit: ‘Votre fils est juste en train de le casser!’ Je n’avais même pas encore eu l’occasion de dire bonjour … Je me sentais comme un million de dollars. « , a-t-il exprimé.