The Night Agent : casting de la série à succès Netflix

NETFLIX

The Night Agent est la série la plus regardée sur Netflix en ce moment. Découvrez qui sont les membres du casting mené par Gabriel Basso.

©NetflixGabriel Basso joue dans The Night Agent.

Depuis que l’agent de nuit j’arrive à Netflix, les tendances de la plateforme de streaming se sont révolutionnées. Avec seulement 10 épisodesla série créée par Shawn Ryan a retenu l’attention des amateurs de politique et de mystère. C’est que la fiction suit un agent du FBI qui travaille à la Maison Blanche et qui change le cours de sa vie après un appel spécial. Découvrez le casting de la série à succès !

+ Le casting de The Night Agent

-Gabriel Basso est Peter Sutherland

Le grand protagoniste de L’agent de nuit est Gabriel Bassoqui donne vie à Pierre Sutherland. C’est un agent du FBI de rang inférieur qui doit travailler dans le sous-sol de la Maison Blanche en répondant à une ligne d’urgence qui ne sonne jamais. Lorsqu’un appel arrive, il est chargé de protéger un civil tout en démêlant un complot qui s’étend jusqu’au bureau ovale.

L’acteur a fait partie de productions telles que Hillbilly Élégie, Super 8 et Le grand C. Comme l’interprète lui-même l’a révélé, il s’est entraîné aux arts martiaux depuis l’enfance et connaît la boxe, le taekwondo, le muay thai et le grappling. « J’aime les conflits de toutes sortes. J’ai été élevé par un avocat. Donc j’apprécie à la fois le conflit mental et physique», a avoué Basso dans une interview avec Netflix.

-Luciane Buchanan est Rose Larkin

Un autre des personnages les plus importants de l’agent de nuit c’est celui de Rose Larkin, une jeune entrepreneuse technologique qui, lorsqu’elle parvient à échapper à un groupe d’assassins, appelle un mystérieux numéro de téléphone. De cette façon, Peter devient son nouveau protecteur. Luciane Buchananl’actrice derrière ce rôle, a participé à deux saisons de Les nouvelles légendes du singe et avait une petite part dans gourmandentre autres papiers.

-Hong Chau dans le rôle de Diane Farr

hongchauqui a récemment brillé dans La baleine et Le menuvient maintenant L’agent de nuit donner vie à Diane Farr. Elle est la chef de cabinet de la Maison Blanche et est réputée pour sa loyauté envers Michelle Travers, présidente et amie de longue date. C’est elle qui prend Peter sous son aile, alors qu’il enquête sur ce qui est arrivé aux oncles de Rose.

+ Les personnages secondaires de The Night Agent

Fola Evans-Akingbola est Chelsea Arrington

DB Woodside est Erik Monks

Eve Harlow est Ellen

Phoenix Raei est Dale

Kari Matchett est Michelle Travers

Christopher Shyer est Ashley Redfield

Sarah Desjardins est Maddie Redfield

Robert Patrick est Jamie Hawkins

Ben Cotton est Gordon Wick

Enrique Murciano est Ben Almora

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?