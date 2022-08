Netflix : où est Hunter Moore, l’homme le plus détesté d’Internet ?

Netflix

Hunter Moore est devenu célèbre sur Netflix grâce à son activité en ligne qui a envahi la vie privée d’innombrables femmes. Que fais tu maintenant?

Netflix C’est une plateforme reconnue pour porter des cas réels sur le petit écran et en ce sens on peut retrouver dans son large catalogue les nouvelles docuséries intitulées L’homme le plus détesté d’Internet qui raconte une histoire d’invasion de la vie privée avec un protagoniste chargé d’essayer de ruiner la vie de nombreuses femmes via Internet.

L’homme le plus détesté d’Internet a un nom et un prénom : Hunter Moore ! Le documentaire de Netflix rend compte des agissements illégaux de ce personnage ténébreux qui a envahi l’intimité de nombreuses femmes, les laissant dans une situation de vulnérabilité. Puis la mère de l’une des victimes de ce criminel virtuel a lancé une croisade contre le créateur impitoyable d’un site Web de vengeance porno qui présentait des photos de sa fille.

Le documentaire est une création des responsables de Ne plaisante pas avec les chats. Un tueur sur Internet. Cette nouvelle histoire vraie qui Netflix a décidé de partager avec ses abonnés est divisé en trois épisodes qui rendent compte de l’activité illégale de Hunter Moore et comment elle a affecté la vie de nombreuses femmes avec un outil fondamental qui peut aujourd’hui être utilisé à la fois pour le bien et pour le mal : Internet.

L’homme le plus détesté d’Internet en a payé le prix

Hunter Moore est responsable de la création du Web Est-ce que quelqu’un est debout contenant des photos de femmes nues qui ont été publiées sans le consentement des victimes de cette action. Pour aggraver les choses, cet homme, avec les images, publiait les réseaux sociaux des gens avec leurs données personnelles. Malheureusement, cela a affecté négativement la vie de nombreuses personnes.

Quelles ont été les conséquences pour Hunter Moore ? Les crimes sont payés, même ceux qui se produisent sur Internet. C’est pourquoi ce sujet a purgé deux ans et demi d’arrestation, payé une amende de 2 000 € et en 2017, date à laquelle il a retrouvé sa liberté, il a subi une évaluation mentale en plus du fait que les trois années suivantes ont été « liberté surveillée ». Heureusement, le système a puni les actions de Moore qui ont causé tant de dégâts.

Aujourd’hui, Hunter Moore jouit de la liberté et a même encouragé les gens à voir le documentaire L’homme le plus détesté d’Internet par plateforme de streaming Netflix. Il était assez actif sur le réseau social Twitter faisant référence à l’arrivée de cette série mais avec un profil beaucoup plus mesuré que par le passé. Cependant, il n’a pas pu empêcher la suspension de son compte, sûrement à cause de la haine que sa personne a suscitée.

