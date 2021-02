Pourquoi les femmes – et non les hommes – sont derrière la fan fiction la plus chaude sur Internet

J’imagine que la fan fiction a été écrite depuis le début de l’écriture de fiction, et que tant que les fans ont pu profiter des œuvres des autres et de ceux qui les interprètent, ils ont mis le crayon sur papier pour développer ces mêmes histoires afin de donner vie à leurs personnages préférés dans différents scénarios.

J’imagine aussi qu’à l’époque de Shakespeare, il y avait peut-être quelqu’un qui adorait tellement son écriture qu’ils ont non seulement essayé de l’imiter, mais ils ont pris ses histoires et les ont réécrites, les ont améliorées et les ont même recréées comme de glorieuses œuvres autonomes. .

Et donc, avec une plume et une encre bien, du parchemin et de l’imagination, la première fan-fiction a plus que probablement vu le jour – ce qui signifie qu’elle a été vue par l’écrivain qui a osé fantasmer, et peut-être quelques amis.

Des siècles plus tard, en parcourant Internet, et en gros, c’est tout ce qu’elle a écrit, pour ainsi dire. C’est ainsi que le mot «fandom» est né, et des fans est venue l’idée de «fan fiction».

Premièrement, le divertissement était facilement accessible; alors que nous regardions tous les mêmes programmes télévisés, lisions les mêmes livres et allions aux mêmes films, nous avons également été mis au courant de toutes les autres personnes qui étaient intéressées par la même chose.

L’un d’entre eux était peut-être un Trekkie à l’époque, mais vous deviez assister à une convention Star Trek pour savoir s’il y en avait d’autres comme vous.

Maintenant, il vous suffit d’aller en ligne, de pomper votre émission de télévision préférée, ou un film, une star ou même un personnage littéraire, et le tour est joué! Vous pouvez suivre le fil d’Ariane du Web et vous serez dirigé vers toutes les sources dont vous pourriez avoir besoin si vous recherchiez des amis qui partagent vos intérêts. Et si vous êtes vraiment, vraiment dans votre fandom, tôt ou tard, vous entrerez sans aucun doute dans le domaine de la fan fiction.

Qui écrit le plus de fan-fiction? Femmes.

Et pourquoi? Parce que tant qu’ils seront des personnages masculins dynamiques, sexy et intrigants dans des situations fictives, il y aura des femmes qui en tomberont éperdument amoureuses. Mais voici la chose: ce qui en fait une fiction, ce n’est pas seulement que c’est «faire croire» – c’est que, pour les femmes qui écrivent la fiction, c’est une mise à niveau bien nécessaire du personnage.

Disons par exemple qu’un fan tombe follement amoureux d’un personnage masculin. Elle veut le voir faire plus que ce qui a été écrit, en fait, elle veut créer une « autre » vie entière pour lui, une vie où elle peut lui faire faire des choses que son personnage ne ferait pas normalement, comme avoir des relations sexuelles chaudes avec un autre. caractère masculin. Les femmes veulent voir cela, et comme elles ne peuvent pas le voir dans l’histoire originale, elles le font – et contrairement à l’ancien temps, elles peuvent maintenant partager leurs « fics » sur un certain nombre de sites de fan fiction spécialisés dans slash fiction – un genre de fan-fiction qui se concentre sur les relations romantiques ou sexuelles entre des personnages fictifs du même sexe – ou les fics mâles-slash-mâles (mâles / mâles).

Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes sont-elles derrière les fictions les plus chaudes, et non les hommes?

Parce que les hommes n’ont pas la patience de créer un fantasme évolué et bien écrit qui n’existe que pour plaire aux femmes et parce que les lecteurs de fan-fiction sont aussi majoritairement des femmes.

Qu’est-ce que cela signifie réellement, « créer un fantasme qui existe pour plaire aux femmes … »? Eh bien, disons qu’une femme tombe amoureuse d’un personnage masculin et veut créer une fiction romantique / sexuelle à son sujet. Elle doit plaire à la femme qui lit – ce qui signifie qu’elle doit écrire le personnage masculin de manière idéale, ce qui signifie qu’il ne peut pas être un vrai homme parce que les vrais hommes, tragiquement, n’agissent pas comme les femmes voudraient qu’ils agissent. leurs fantasmes.

Quand les femmes écrivent des fanfictions, elles transforment les hommes en femmes, ce qui ne veut pas dire qu’elles les féminisent, oh non. Il s’agit davantage de créer des hommes qui pense comme les femmes. Les femmes aiment la masculinité des hommes, tant qu’elle existe en tant que beauté, intérêt, patience, volonté et désir de porter une attention intense aux détails de l’amour. Il n’y a pas de wham-bam, merci madame (ou monsieur) dans la fan fiction; il y a tout ce que les femmes veulent et rien de mécanique ou d’ennuyeux.

C’est peut-être aussi pourquoi les femmes écrivent beaucoup de slash masculins, car il est difficile pour les femmes de penser que les hommes s’intéressent suffisamment aux femmes pour les voir comme des égaux dans un partenariat sexuel. Ils ne veulent tout simplement pas toujours s’en remettre au rôle de réceptacle, ils veulent du pouvoir, du jeu, de l’agression, de la dynamique – même de la violence.

Les femmes écrivent des fictions masculines pour se sentir égales, car même les meilleurs écrivains savent que les hommes ne sont pas très intéressés à plaire aux femmes, alors elles écrivent au-delà des rôles des femmes parce qu’elles sentent que les rôles des femmes sont toujours subordonnés, des personnages moins importants que ceux des hommes.

La fiction masculine est consacrée à la fantaisie féminine et, ironiquement, dans la fantaisie féminine, il y a rarement des femmes. De cette façon, les femmes peuvent créer leur version d’hommes parfaits, car elles ne les ont pas dans la vraie vie. Ils arrivent à ÊTRE ces hommes parfaits, vivent à travers eux, jouent à travers eux.

Regarde les choses en face, les hommes sont des hommes, les aiment ou les détestent, ne sont que des hommes et on ne peut pas en attendre grand-chose, ce qui est bien. Nous sommes qui nous sommes … mais la fantaisie nous permet de faire de ce qui nous déçoit ce qui nous plaît.

Les auteurs de fanfictions sont également un groupe démographique abondant. Vous trouverez des fictions créées par de très jeunes femmes qui s’identifient comme homosexuelles, non binaires, bi et asexuées, et vous verrez également que de nombreuses femmes mariées hétérosexuelles dans la quarantaine se lancent vraiment dans le coup. Pourquoi les femmes plus âgées? Parce qu’ils voient une opportunité de faire paraître les hommes meilleurs que ce que leur expérience leur a montré; ils veulent idolâtrer les hommes, mais les vrais hommes ne valent pas la peine d’être idolâtrés, alors ils se mettent à créer de «nouveaux» hommes, de nouvelles versions d’hommes dignes de croire.

Les femmes écrivent bien aux hommes – pour le public féminin – parce que seules les femmes savent ce que les autres femmes veulent lire.

Ils écrivent des personnages masculins comme romantiques et tous très sexuels – pas tellement dans le style du roman d’amour de Nora Roberts, mais plutôt dans le style d’un charbon incroyablement bien écrit – le genre qui dure dans la psyché pendant des années à venir. Chaque écrivain de slash féminin est Anne Rice, en potentiel.

Cependant, toutes les fanfictions ne sont pas du charbon. Mais le charbon est le plus populaire, et pour une bonne raison – il donne aux femmes tout ce qu’elles veulent, et rien de ce qu’elles ne veulent pas: la réalité. Les femmes écrivent des hommes parfaits pour les femmes, et la vraie ironie est que la plupart des femmes qui lisent les choses pensent que les hommes les écrivent. Ce ne sont pas – c’est à peu près toutes les femmes ici. Mais la vérité est qu’ils n’écrivent pas vraiment des hommes; ils écrivent des hommes fantastiques, et c’est loin de la réalité.

En tant que créateurs de fiction, nous apportons une nouvelle vie au monde. Les personnages qui nous font vibrer et nous refroidissent finissent par nous inspirer, et certains d’entre nous prennent ces personnages et approfondissent leurs histoires avec nos propres aventures perçues.

Si les hommes ont toujours joué un rôle important dans le monde des fandoms, ils ont tendance à vivre leurs fantasmes lors de conventions et de cosplay. Les hommes sont incroyablement doués pour créer des créations artistiques et conceptuelles au sein de leur fandom … mais ce sont les femmes qui écrivent les histoires alternatives, et ce sont les femmes qui ont tendance à lire ces histoires, en ligne, dans des forums de fans et des groupes d’écrivains spécialisés.

Comme c’est le cas avec les femmes, sexuellement – elles en veulent plus.

Ils ne sont pas satisfaits des fins, ni ne permettent des fins dans leur esprit. Les garanties mécaniques du sexe hétérosexuel laissent les femmes avides de plus, de quelque chose de mieux, de longue durée. Le fait que nous simulions des orgasmes juste pour en finir en dit long sur l’engagement de nos amants masculins envers nous.

Et oui, nous les femmes aimons être touchées, embrassées, prêtées attention. Nous voulons de la romance et du sexe incroyablement chaud, et nous voulons penser que si nous l’obtenons, ce n’est pas qu’une affaire unique. Nous ne voulons pas supplier nos amants de bien faire les choses, juste cette fois, de bien faire les choses … et nous ne voulons jamais avoir à dire: « C’est bon, je n’ai pas besoin d’orgasme. » Nous, les femmes, savons exactement ce que nous voulons, et ce genre d’idéal ne peut être trouvé que dans la lecture et l’écriture de fan fiction.

Dori Hartley est avant tout une artiste portraitiste. En tant qu’artisan, elle est orfèvre, sculpteur, fabricant de poupées, muraliste, faux peintre et costumière.