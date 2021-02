Apprenez à faire une rénovation spirituelle de votre maison

Les énergies que nous voyons ne nous affectent pas autant que ce que nous voyons autour de nous. Si un environnement sale et mal organisé est mauvais pour nous, lorsque les énergies sont chargées et hors d’harmonie, l’effet est tout aussi dommageable. Par conséquent, le nettoyage énergétique est autant nécessaire que le nettoyage physique de la maison.

Si vous pensez que l’environnement dans lequel vous vivez a besoin de renouveler vos énergies, suivez les conseils ci-dessous sur la façon de faire un nettoyage énergétique très efficace.

Vous aurez besoin de gros sel ou, si vous avez un accès facile à la mer, d’eau de mer. L’eau de mer convient mieux que le gros sel. Mais comme tout le monde ne vit pas dans les villes côtières, le gros sel mélangé à de l’eau normale fonctionne également bien. De plus, vous aurez besoin de quelques branches de rue fraîches et d’un tapis de sol qui n’a jamais été utilisé.

La première étape consiste à nettoyer la maison. Donnez tout ce que vous n’utilisez plus et nettoyez la saleté physique dans chaque pièce. Il ne sert à rien de nettoyer énergiquement s’il y a aussi de la saleté accumulée dans le monde du béton. Après le nettoyage, organisez tout à sa place. Gardez vos objets et ustensiles là où ils devraient être.

Maintenant que tout est en ordre, vous allez faire le nettoyage énergétique. Prenez un seau d’eau et versez-y le gros sel. Mélangez le sel jusqu’à ce qu’il se dissolve dans l’eau. La quantité de sel varie en fonction de la quantité d’eau. Placez le gros sel jusqu’à ce que l’eau mélangée soit légèrement trouble. Dans cet acte, vous pouvez dire une prière selon votre croyance et diriger de bonnes vibrations vers l’eau.

Avec l’eau prête, prenez le chiffon de sol, plongez-le dans l’eau et espérez qu’il ne coule pas. Procurez-vous maintenant une raclette ou un balai (si vous préférez, vous pouvez aussi le faire avec vos mains) et commencez à nettoyer le sol de la maison de la pièce la plus éloignée de l’entrée de l’entrée. La saleté énergétique doit être balayée de l’intérieur vers l’extérieur.

Après avoir fini de nettoyer le sol, jetez le chiffon. Ne le réutilisez pas pour d’autres nettoyages, car il aura des énergies lourdes « collées » dessus. Il est maintenant temps de nettoyer les murs et les plafonds de la pièce.

Prenez les branches de la rue et commencez à balayer les murs et les plafonds avec lui, également de l’intérieur vers l’extérieur, de la pièce la plus éloignée de l’entrée de l’entrée. Vous n’avez pas besoin de toucher la rue aux murs, passer à côté et penser à la saleté qui sort à l’extérieur suffit. S’il vous reste de l’eau salée, trempez la rue dans l’eau et vaporisez-la sur les murs et le plafond en passant.

Lorsque vous avez terminé, jetez les branches et dites une prière ou une méditation selon votre croyance. C’est normal jusqu’à ce que vous ressentiez une sensation de vide dans l’environnement. Les énergies s’harmonisent progressivement et ce qui portait l’environnement est maintenant à l’extérieur de la maison. Ce à quoi vous devez faire attention maintenant, c’est de ne pas réintroduire des énergies nocives dans la maison. Tout ce que vous faites, parlez et mentalisez à la maison apportera une énergie équivalente à l’environnement. Par conséquent, essayez d’avoir de bonnes pensées, des comportements sincères et des attitudes bénéfiques pour attirer les bonnes énergies chez vous. Bon nettoyage et bonne chance!