Les fans de «  The Office  » sont obsédés par cette blague de Kelly Kapoor

Le bureau peut avoir pris fin en 2013, mais le fandom continue de vivre. Le personnage de Mindy Kaling, Kelly Kapoor, reste un favori des fans. Il y a une scène qui met en évidence le rôle emblématique de Kaling qui les fans ne semblent pas en avoir assez, même à ce jour.

Mindy Kaling

« The Office » occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux fans

Le bureau est une émission de style mockumentaire sur un travail typique de 9 à 5 dans une entreprise de papier de taille moyenne en échec. Bien que la prémisse semble ennuyeuse, la série comique est tout sauf. Tout au long des neuf saisons de la série, les fans sont tombés amoureux de la famille Dunder Mifflin.

Les gens aiment Le bureaule plus facile à digérer. De plus, de nombreux fans ressentent un confort lorsqu’ils regardent l’émission.

« Il se passe quelque chose en ce moment où tout le monde est si fragmenté et si divisé », a expliqué l’éditeur Jen Salata sur Bureau podcast de l’acteur Brian Baumgartner Une histoire orale du bureau.

«Cela semble fou, mais il y a un réconfort [in watching The Office] c’est comme: «Je connais ces gens! Ils sont comme moi, [and] Je suis en sécurité ici. »

Ed Helms, qui a joué Andy Bernard, croit que les fans aiment le cœur Le bureau a.

« Ce que nous ressentons tous et ce que les fans ressentent, c’est que Dunder Mifflin est un peu agressivement banal », a commencé Helms. «Mais quand vous regardez attentivement et que vous entrez dans le cœur de ces personnes, c’est extrêmement complexe, beau et familier à la fois.

Kaling n’était que l’un des nombreux personnages dont les fans sont tombés amoureux pendant Le bureaula course.

Le portrait de Kelly Kapoor par Mindy Kaling est un favori des fans

Kelly Kapoor est l’un des personnages les plus emblématiques de Le bureau. C’est grâce à l’implication de Kaling dans la création et l’idéation de son rôle.

Comme beaucoup de ses camarades de casting, Kaling a fait plus que simplement jouer dans Le bureau. Elle était également un écrivain de l’émission. Cela a donné à Kaling le pouvoir de partager ses pensées et ses opinions sur son personnage et la série dans son ensemble.

Les fans parlent toujours de l’interview de Kelly Kapoor dans l’épisode ‘Search Committee’

Dans l’épisode de la saison 7 «Comité de recherche», Kaling a livré une ligne que les fans sont toujours en train de délirer à ce jour. L’épisode raconte l’histoire de Jim (John Krasinski), Toby (Paul Lieberstein) et Gabe (Zach Woods), qui sont à la recherche d’un directeur régional de remplacement pour la succursale Scranton. En tant que «Business B * tch» autoproclamée, Kelly jette naturellement son chapeau dans le ring.

Au cours de l’entrevue, Jim pose une question à Kelly sur son expérience de gestion.

«Eh bien, je gère mon propre département et je le fais depuis plusieurs années maintenant», explique Kelly. «Et Dieu, j’ai appris beaucoup de leçons de vie en cours de route.»

Dans un moment hilarant, Jim souligne que le département de Kelly se compose uniquement d’elle-même. Kelly a la réponse parfaite.

«Oui, Jim, mais je ne suis pas facile à gérer.»

Le bureau les fans ont célébré la ligne emblématique de Kelly sur Reddit.

« Cette ligne de Kelly me fait rire à chaque fois », a déclaré un fan. «Elle le dit comme si elle était vraiment en colère contre elle-même.

«Tout à fait d’accord», a réagi un autre fan de Kelly. «En fait, je pense que Mindy Kaling a apporté beaucoup de fanfaronnades à son interprétation de Kelly [and that’s] l’une des raisons pour lesquelles Kelly est si adorable.

D’autres fans ont commenté avec des citations plus mémorables de Kelly.

«Je parle beaucoup, alors j’ai appris à me déconnecter», a commenté quelqu’un.

« » Je ne parle pas de déchets, je parle fort « , a ajouté un autre fan, faisant référence à l’épisode de la saison 4 » The Deposition « .

Pendant quelques jours de plus, les fans peuvent diffuser la série comique NBC sur Netflix. Mais dans la nouvelle année, ils devront diffuser des épisodes de Peacock.