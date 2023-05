Elle Fanning révèle une raison inattendue pour laquelle elle n’a pas trouvé de travail

Elle Fanning, comme sa sœur tout aussi talentueuse Dakota, sont deux immenses stars hollywoodiennes depuis leur plus jeune âge. Le protagoniste actuel de Le grand a réussi à se faire un nom depuis de nombreuses années maintenant, en jouant dans de grands blockbusters comme maléfiquedes projets plus indépendants comme Le démon néonet même sur petit écran avec des séries comme La fille de Plainville ou le hit de Hulu déjà mentionné.





Cependant, malgré la myriade de titres et de récompenses qu’elle a remportés tout au long de sa carrière et d’être reconnue comme l’une des meilleures jeunes actrices de l’industrie, elle peut encore avoir du mal à décrocher certains rôles, surtout si c’est dans de grandes franchises.

S’adressant à Josh Horowitz sur son podcast Happy Sad Confused, Fanning a avoué qu’elle avait perdu un rôle dans quelque chose d’important il y a quelque temps à cause de ses numéros de réseaux sociaux :

« Je n’ai pas eu de rôle une seule fois pour quelque chose d’important – et ce n’était peut-être pas simplement pour cette raison, mais c’était tous les commentaires que j’ai entendus – parce que je n’avais pas assez d’abonnés Instagram à l’époque. Et donc, ça était un peu comme, OK, je veux dire que je ne crois fermement pas au fait de ne jamais avoir de rôle [because of that]. »

Au-delà de son rôle d’Aurora dans le live-action de Disney avec Angelina Jolie, Elle a principalement joué dans des films pas si proches des grandes entreprises. En effet, l’actrice a révélé qu’elle souhaitait maintenir un équilibre entre les films à gros budget et ceux plus indépendants :

« Si vous voulez faire votre travail indépendant, en particulier dans la production, maintenant je me rends compte, eh bien, il y a des scripts sur lesquels je veux tenter ma chance et produire et ils sont petits, mais alors vous savez, vous devez savoir, peut-être il s’agit de l’expérience. Mais alors … si vous avez le soutien de savoir que vous avez cette chose [a studio]ça vous fait mieux respirer. »

Que fait Elle Fanning en ce moment ?

Depuis longtemps, Fanning travaille principalement à la télévision. Après avoir joué le rôle de Catherine dans Le grand rejointe par Nicholas Hoult, qui diffuse maintenant sa troisième saison sur Hulu, elle a également joué dans un vrai drame policier La fille de Plainvilleet les deux rôles lui ont valu quelques prix et nominations.

En 2021, elle faisait également partie d’un épisode de série animée pour adultes Poulet Robot, prêtant sa voix à trois personnages différents. Sa dernière apparition sur grand écran remonte aux années 2020 Les routes non empruntées. Cette même année, elle sort un autre film, Tous les endroits lumineuxmais il a été créé sur Netflix.

Elle Fanning a commencé sa carrière dans l’un des plus grands projets de sa sœur, Je suis Sam, jouant la jeune version du personnage de Dakota. Puis elle a participé à quelques autres gros titres comme Déjà vu avec Denzel Washington, et Babel avec Brad Pitt et Cate Blanchett. C’est en 2014 qu’elle a eu sa grande pause après avoir été choisie pour jouer Aurora dans maléfiquemais à ce moment-là, elle avait réalisé un grand nombre de films et d’émissions de télévision.