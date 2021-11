Train pour Busan Remake Title révélé, où vont les zombies cette fois?

Un nouveau rapport a peut-être dévoilé le titre du prochain remake du film d’horreur d’action sud-coréen stellaire de 2016, Train to Busan, la version américaine étant potentiellement nommée Dernier train pour New York. Le remake sera dirigé par Timo Tjahjanto, avec le récent rapport de Deadline disant: « Tjahjanto est actuellement attaché à diriger le remake de New Line du tube coréen Train to Busan, qui, selon nous, pourrait s’intituler Last Train to New York. » Bien qu’il s’agisse d’une rumeur à l’heure actuelle, un titre comme celui-ci aurait certainement du sens pour amener l’entreprise de locomotives morts-vivants aux États-Unis.

Sorti en 2016, l’original Train pour Pusan a été réalisé par Yeon Sang-ho et mettait en vedette Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee et Kim Eui-sung. La majeure partie de l’histoire se déroule dans un train à grande vitesse de Séoul à Busan alors qu’une apocalypse zombie éclate soudainement dans le pays et menace la sécurité des passagers. Train pour Pusan est devenu un énorme succès à sa sortie et a récolté un total de 98,5 millions de dollars au box-office mondial, devenant le film coréen le plus rentable en Malaisie, à Hong Kong et à Singapour, ainsi que le film sud-coréen le plus rentable de l’année.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La sortie zombie a également été saluée par les critiques et le public grâce à sa tournure rafraîchissante sur le sous-genre d’horreur souvent plutôt épuisé, des séquences véritablement terrifiantes et brutalement claustrophobes, ainsi que son rythme blanc et son casting de personnages merveilleux, tous saupoudré d’une bonne dose de commentaires sociaux.

Avec tout cela en tête, il n’est pas étonnant qu’un remake ait été mis en production, avec le réalisateur Timo Tjahjanto, qui est surtout connu pour La nuit vient pour nous et V/H/S/2, dans l’espoir de créer quelque chose d’aussi bien-aimé. Le cinéaste a récemment répondu aux premières critiques de l’idée d’un remake de Train pour Pusan, partageant quelques mots sages du producteur James Wan. « Quand votre @ se remplit soudainement et qu’il s’agit plutôt d’un remake de Train to Busan », a déclaré Tjahjanto. « Selon les propres mots de James (Wan): Timo, nous devons dépasser les attentes de tout le monde, tout comme d’autres grands remakes tels que The Ring ou Dawn of the Dead remake. Qui suis-je pour laisser tomber mon patron ? »

il chapitre deux et la nonne l’écrivain Gary Dauberman est à bord pour écrire le scénario du Train pour Pusan refaire, Dernier train pour New York, et a assuré aux fans de films d’horreur qu’ils avaient trouvé un moyen d’aborder le matériel qui, tout en mélangeant les choses pour un public américain, n’empiétera pas sur le superbe original. « Oui. Je n’entrerai pas plus dans le détail, mais c’est un de ces films qui est tellement génial, c’est tellement bien fait, vous ne voulez rien faire de moins que », a déclaré Dauberman. « Je pense que nous y arrivons certainement. J’ai l’impression qu’il y a une raison de faire la version américaine sans gâcher l’expérience de l’original. »

New Line Cinema, Atomic Monster et Coin Operated seront des partenaires de coproduction sur le Train pour Pusan remake, avec Warner Bros. Pictures distribué dans le monde entier. Le réalisateur Timo Tjahjanto, quant à lui, s’occupe des remakes, ayant récemment signé pour apporter le film de Steven Seagal Assiégé retour aux écrans. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.





Jason Statham contre Iko Uwais Fight taquiné dans la nouvelle vidéo de The Expendables 4 Plusieurs vidéos du tournage de The Expendables 4 mettent l’accent sur le mercenaire brandissant un couteau de Jason Statham.

Lire la suite





A propos de l’auteur