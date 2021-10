Les fans de Squid Game repèrent un énorme indice de dortoir caché à la vue

Les indices de tous les jeux étaient visibles sur les murs tout le temps.

Au cas où tu ne l’aurais pas déjà réalisé, Jeu de calmar regorge d’œufs de Pâques, d’indices et de détails cachés que vous n’avez peut-être pas remarqués la première fois.

Tout au long de la saison, des indices très subtils sont donnés aux téléspectateurs qui pointent tous vers la grande révélation à la fin de l’épisode final. Mais avez-vous réalisé qu’il y a un indice énorme sur les jeux qui est caché à la vue dès l’épisode 1 ?

Oui, dans le dortoir où dorment les joueurs, il y a des illustrations cachées sur le mur qui détaillent EXACTEMENT à quels jeux ils joueront ensuite. Les joueurs ne l’ont pas remarqué, et nous parions que vous non plus…

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Jeu de calmar!

Jeu de calmar : des indices de jeu étaient cachés sur le mur du dortoir. Image : Netflix

Dans Jeu de calmar épisode 1, les murs du dortoir sont cachés derrière tant de lits qu’il est presque impossible de comprendre quel que soit le motif des carreaux.

Mais au fur et à mesure que les épisodes avancent et que les lits sont enlevés après la mort des joueurs, les illustrations deviennent de plus en plus visibles. Comme les joueurs, les téléspectateurs ne semblent se rendre compte qu’ils sont même là que bien plus tard dans la série, une fois que le nombre de joueurs diminue.

Avez-vous réalisé qu’ils étaient là? PARCE QUE JE NE L’AI PAS FAIT. Heureusement, l’utilisateur de TikTok @lucy.what1 a enregistré les détails cachés et la vidéo compte désormais plus de 2,2 millions de likes sur TikTok.

Vous pouvez voir les images dès l’épisode 4, mais vous devrez faire très attention à l’arrière-plan.

Les images sur le mur deviennent beaucoup plus claires dans l’épisode 5 de Squid Game. Image : Netflix

Une fois que Gi-hun, Sang-woo et Sae-byeok ont ​​atteint les trois derniers de l’épisode 8 après avoir terminé le jeu des tremplins de verre, les dessins sur le mur sont aussi clairs que le jour.

La première image montre le «jeu de lumière rouge, lumière verte», tandis que la seconde comprend les formes de triangle, de cercle, d’étoile et de parapluie. Ensuite, il y a une illustration du Tug of War. Sur le mur suivant, les spectateurs peuvent voir le jeu de marbre et le jeu de tremplin en verre.

Squid Game a caché des indices sur les jeux à la vue de tous. Image : Netflix

Il y a aussi une illustration qui donne le jeu final : The Squid Game, dans lequel Gi-hun et Sang-woo finissent par s’affronter.

Jeu de calmar : Tous les jeux sont cachés sur les murs du dortoir. Image : Netflix

Donc, pendant tout ce temps les joueurs essayaient de comprendre ce qu’ils allaient jouer ensuite, toutes ces délibérations et toutes ces décisions tactiques sur qui ils devraient avoir dans leur équipe… c’était juste devant leurs visages tout le temps .

Pouvez-vous même croire?

LIRE LA SUITE: La théorie des jeux de calmars explique comment les joueurs et les travailleurs sont choisis

LIRE LA SUITE: Les fans de Squid Game sont dévastés par ce qui se passe dans l’épisode 6

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂